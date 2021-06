Euro 2020. Polscy piłkarze ujawnili swoją przedmeczową playlistę na turniej

Reprezentacja Polski w poniedziałek 14 czerwca rozpoczyna zmagania w ramach mistrzostw Europy w piłce nożnej. Nasi zawodnicy na start rozgrywek w grupie E zmierzą się ze Słowacją w Sankt-Petersburgu. Kilka godzin przed Meczem Polski Związek Piłki Nożnej zamieścił w sieci playlistę polskich zawodników. Zobaczymy, czy te konkretne utwory pomogły Biało-Czerwonym w dobrym rozpoczęciu turnieju.

Jungle - Busy Earnin'



TACONAFIDE - Tamagotchi feat. Dawid Podsiadło



Riton x Nightcrawlers - Friday ft. Mufasa & Hypeman (Dopamine Re-Edit)



Wiatr ft. be vis, Sobel - Testarossa



Travis Scott, HVME - Goosebumps



Dawid Podsiadlo - Małomiasteczkowy



The White Stripes - Seven Nation Army



Męskie Granie Orkiestra 2018 (Kortez, Podsiadło, Zalewski) – Początek



Jason Derulo - Colors



Ania Dabrowska - Z Toba Nie Umiem Wygrac



Purple Disco Machine, Sophie and the Giants - Hypnotized



Oceana - Endless Summer



MIYO ft. Tymek - Będzie lepiej



Black Eyed Peas, Shakira - GIRL LIKE ME



Hukos ft. KęKę, PeeRZet - Chłopcy idą na wojnę



Dem Franchize Boyz - Ridin' Rims

„Zastanawiacie się, czego słuchają reprezentanci Polski przed meczami? Sprawdźcie w przygotowanej przez kadrowiczów oraz UEFA playliście na Euro2020” – możemy przeczytać na profilu Łączy nas piłka na Twitterze. We wpisie dołączono link do serwisu Spotify, gdzie znajdziemy 50 utworów. Wśród nich nie brakuje oficjalnych piosenek z poprzednich turniejów. Nie brakuje jednak piosenek po polsku, których na liście na pewno nie zamieszczała UEFA.

