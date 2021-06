Euro 2020. Szkocja – Czechy. Piękna bramka Schicka ozdobą spotkania

Przed startem Euro 2020 to grupa D wydawała się być najbardziej wyrównaną. I chociaż Anglicy oraz Chorwaci byli stawiani w roli faworytów do wyjścia z grupy, to szanse na grę w kolejnej fazie turnieju dawano także Szkotom i Czechom. W bezpośrednim starciu Anglia-Chorwacja górą byli Synowie Albionu, którzy wygrali 1:0.

Przed drugim meczem tej grupy faworytem wydawali się być Szkoci, którzy grali na własnym stadionie. Co więcej, w zespole Steve'a Clarka występują piłkarze znani z Premier League, w tym Andrew Robertson z Liverpoolu, Scott McTominay z Manchesteru United czy Kieran Tierney z Arsenalu.

Euro 2020. Szkocja – Czechy. Jaki wynik?

Początek spotkania należał do gospodarzy, którzy dłużej utrzymywali się przy piłce i zmuszali rywali do biegania. Czesi po przejęciu piłki starali się z kolei konstruować atak pozycyjny, co jednak w pierwszych minutach nie miało przełożenia na stuprocentowe okazje.

Pierwsza nadeszła w 16. minucie, kiedy to Marshall przytomnie wybronił uderzenie Schicka. Szkoci po chwili odpowiedzieli centrą Robertsona na dobrze ustawionego Dykesa, który nie trafił jednak w bramkę. Świetną szansę miał także sam Robertson, ale Vaclik poradził sobie z jego uderzeniem. I chociaż to podopieczni Clarka przeważali, to w 42. minucie wynik spotkania otworzyli Czesi. Coufal dogrywał z lewego skrzydła w pole karne, a Schick umieścił piłkę głową w siatce. Rezultat 1:0 dla Czechów utrzymał się do przerwy.

Euro 2020. Szkocja – Czechy. Patrick Schick z piękną bramką

Pierwszą dobrą okazję w drugiej części spotkania wypracowali sobie Szkoci. W 48. minucie piłka trafiła do ustawionego tuż przed polem karnym Hendry'ego, ten uderzył, ale trafił w poprzeczkę. Cztery minuty później ta niewykorzystana okazja zemściła się, a Czesi podwyższyli prowadzenie. Schick przy wyprowadzaniu kontry zauważył, że Marshall wyszedł z bramki i pokonał go długim lobem przez połowę boiska.

Po stracie drugiej bramki gospodarze ruszyli do ataków, ale dobrze ustawiający się rywale nie pozwalali im na stworzenie stuprocentowej okazji. Schick z kolei w 81. minucie miał okazję do przypieczętowania hat tricka, ale piłka po jego strzale uderzyła wprost w Marshalla. Wynik zakończył się wynikiem 2:0 dla Czechów, którzy zostali liderami grupy D.

Czytaj też:

Duńczycy krytykują decyzję UEFY ws. meczu po dramacie Eriksena