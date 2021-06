Euro 2020. Schick zdobył gola prawie z połowy boiska. Co za bramka!

W meczu Szkocji z Czechami zobaczyliśmy jak dotąd najładniejszą bramkę Euro 2020. Patrik Schick wykorzystał nieuwagę bramkarza Davida Marschalla i podwyższył prowadzenie swojej drużyny. Tym samym Czesi niespodziewanie doprowadzili do wyniku 2:0, zmuszając Szkotów do desperackich ataków, w celu wywalczenia choćby jednego punktu w tym meczu.

twittertwittertwitter

Grupa D wydaje się jedną z najbardziej wyrównanych w całym Euro 2020. 14 czerwca swoje starcie w jej ramach rozegrały Szkocja oraz Czechy. Faworytem tego spotkania zdawała się Szkocja, ponieważ grała u siebie. Areną tego piłkarskiego spektaklu był Hampden Park w Glasgow, czyli jeden z najbardziej znienawidzonych stadionów przez wszystkie przyjezdne drużyny. Mało gdzie kibice potrafią zrobić taki hałas, który znacznie deprymuje drużyny przeciwne. Co prawda podczas mistrzostw Europy arena może zapełnić się jedynie w 24 proc., ale własne boisko nadal powinno być dużym atutem dla zespołu Steve’a Clarka.

Naprzeciw siebie do boju stanęło wielu znanych graczy Premier League. Selekcjoner reprezentacji Szkocji mógł liczyć na Andrew Robertsona z Liverpoolu, Scotta McTominaya z Manchesteru United, Kierana Tierneya z Arsenalu, Johna McGinna z Aston Villi czy Liama Coopera z Leeds United. W drużynie czeskiej zagrał natomiast Tomas Soucek z West Hamu, jedno z odkryć minionego sezonu ligi angielskiej.

twitter

Euro 2020. Szkocja – Czechy. Jaki wynik?

Początek spotkania należał do gospodarzy, którzy dłużej utrzymywali się przy piłce i zmuszali rywali do biegania. Czesi po przejęciu piłki starali się z kolei konstruować atak pozycyjny, co jednak w pierwszych minutach nie miało przełożenia na stuprocentowe okazje.

Pierwsza nadeszła w 16. minucie, kiedy to Marshall przytomnie wybronił uderzenie Schicka. Szkoci po chwili odpowiedzieli centrą Robertsona na dobrze ustawionego Dykesa, który nie trafił jednak w bramkę. Świetną szansę miał także sam Robertson, ale Vaclik poradził sobie z jego uderzeniem. I chociaż to podopieczni Clarka przeważali, to w 42. minucie wynik spotkania otworzyli Czesi. Coufal dogrywał z lewego skrzydła w pole karne, a Schick umieścił piłkę głową w siatce. Rezultat 1:0 dla Czechów utrzymał się do przerwy.

Euro 2020. Szkocja – Czechy. Patrick Schick z piękną bramką

Pierwszą dobrą okazję w drugiej części spotkania wypracowali sobie Szkoci. W 48. minucie piłka trafiła do ustawionego tuż przed polem karnym Hendry'ego, ten uderzył, ale trafił w poprzeczkę. Cztery minuty później ta niewykorzystana okazja zemściła się, a Czesi podwyższyli prowadzenie. Schick przy wyprowadzaniu kontry zauważył, że Marshall wyszedł z bramki i pokonał go długim lobem przez połowę boiska.

Po stracie drugiej bramki gospodarze ruszyli do ataków, ale dobrze ustawiający się rywale nie pozwalali im na stworzenie stuprocentowej okazji. Schick z kolei w 81. minucie miał okazję do przypieczętowania hat tricka, ale piłka po jego strzale uderzyła wprost w Marshalla. Wynik zakończył się wynikiem 2:0 dla Czechów, którzy zostali liderami grupy D.

Czytaj też:

Mateusz Klich kontuzjowany tuż przed meczem Polska – Słowacja? Mateusz Borek wyjaśnia