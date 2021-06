Polska – Słowacja. Piłkarze otrzymali wsparcie od nieobecnych kolegów. „Jesteśmy z wami Panowie”

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej zaczynają się dla reprezentantów Polski 14 czerwca o godzinie 18. Wtedy to Biało-Czerwoni rozegrają swoje pierwsze spotkanie turnieju. Ich przeciwnikami będzie reprezentacja Słowacji.

Kadrowicze przed telewizorami

Przed telewizorami zasiądą miliony polskich kibiców, aby wspierać kadrowiczów i emocjonować się rozgrywkami na międzynarodowym poziomie. Wśród fanów znajdzie się też paru kadrowiczów, którzy z różnych powodów Euro 2020 obejrzą w telewizji. Niektórzy z nich wywiązują się z roli kibica wyśmienicie i chętnie się tym dzielą ze światem internetu.

Jacek Góralski całym sercem z Biało-Czerwonymi

17-krotny reprezentant Polski Jacek Góralski nie mógł wziąć udziału w zgrupowaniu reprezentacji Polski ani w Euro 2020 z powodu kontuzji. Zawodnik doznał w lutym 2021 roku poważnej kontuzji (zerwanie więzadeł krzyżowych w kolanie). Od razu wiadomo było, że Paulo Sousa nie będzie mógł skorzystać z usług pomocnika Kairatu Ałmaty. Mimo to Góralski zaznaczył w mediach społecznościowych swoje wsparcie.



Kamil Grosicki: „Do boju Polacy!”



Kamil Grosicki został umieszczony przez selekcjonera Sousę na liście rezerwowej. Jak na razie nic nie wskazuje na to, żeby portugalski szkoleniowiec był zmuszony dzwonić po byłego gracza West Bromu. Grosicki nie otrzymał powołania na kadrę, mimo że był w składzie Polaków na marcowe mecze eliminacji do mistrzostw świata. Polak będzie tym razem spełniał się wyłącznie w roli kibica.



Arkadiusz Milik: „Jestem z Wami Panowie!”



Arkadiusz Milik wypadł z kadry narodowej na ostatniej prostej przed mistrzostwami Europy. Polak doznał kontuzji w ostatnim meczu ligi francuskiej i do samego końca trwała walka piłkarza o powrót do sprawności i pracy z pełnym obciążeniem. Niestety Milik nie zdążył się odpowiednio wykurować i musiał opuścić zgrupowanie Biało-Czerwonych.



Krystian Bielik wspiera reprezentację Polski



Krystian Bielik jest takim samym pechowcem jak Jacek Góralski. 31 stycznia 2021 roku zawodnik zerwał więzadła krzyżowe i również stracił szansę na udział w Euro 2020. „Jesteśmy z wami panowie” – napisał pomocnik na Instagramie. Czytaj też:

Euro 2020. Schick zdobył gola prawie z połowy boiska. Co za bramka!