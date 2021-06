NA ŻYWO: Hiszpania – Szwecja. Relacja live z drugiego spotkania grupy E

20:30 Już tylko pół godziny do pierwszego gwizdka. 20:23 Tak rozpoczną Szwedzi:

twitter.com 20:21 Tak prezentuje się pierwsza jedenastka reprezentacji Hiszpanii:

twitter.com 20:20 Witamy Państwa w relacji na żywo z meczu Hiszpania – Szwecja.

Drużyny Hiszpanii i Szwecji to według ekspertów faworyci do awansu z grupy E do dalszej fazy Euro 2020. Walka o trzecie miejsce miała się toczyć między reprezentacją Polski i Słowacji. Biało-Czerwoni przegrali jednak swoje pierwsze starcie i o punkty będą musieli powalczyć z bohaterami następnego meczu grupy E, czyli właśnie Hiszpanią albo Szwecją.

Euro 2020. Mecz Hiszpania – Szwecja

Mimo że Hiszpania nie ma już w swoim składzie takich geniuszy jak Xavi Hernandez, Andres Iniesta, David Silva czy David Villa, to i tak jest w stanie mocno namieszać w tegorocznych mistrzostwach Europy. Z kolei Szwedzi muszą radzić sobie bez swojej największej gwiazdy – Zlatana Ibrahimovicia. Mimo iż ma on już 40 lat, to w ubiegłym sezonie był w znakomitej formie, wystąpił bowiem w 19 meczach Serie A, w których strzelił 15 goli i dodaj do nich dwie asysty. Ostatecznie z turnieju wykluczyła go kontuzja kolana.

Luis Enrique natomiast kontynuuje swoją rewolucyjną misję. Pierwszy raz w historii zdarzyło się, aby w kadrze Hiszpanii nie znalazł się żaden zawodnik Realu Madryt! Są za to nowe twarze, jak Aymeric Laporte, któremu FIFA zezwoliła na zmianę reprezentacji. Kibice La Furia Roja liczą też na eksplozję talentu Pedriego z FC Barcelony. Dziewiętnastolatek to objawienie minionego sezonu ligi hiszpańskiej.