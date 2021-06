Euro 2020. Węgry – Portugalia. O której mecz? Transmisja TV, relacja live

Węgry – Portugalia to pierwsze spotkanie rozgrywane w „grupie śmierci”. Najbardziej właśnie śmiercionośna wydaje się ona być dla reprezentacji Węgrów, ponieważ będzie musiała ona zmierzyć się z obrońcami tytułu mistrzostw Europy Portugalczykami, finalistami poprzedniej edycji tych rozgrywek i zarazem aktualnymi Mistrzami Świata Francuzami, a także z Niemcami, czyli czterokrotnymi Mistrzami Świata i trzykrotnymi Mistrzami Europy.

Zadanie na papierze wydaje się dla Węgrów nieosiągalne. Kibice Madziarzy mają jednak na pewno nadzieję na sprawienie całej Europie ogromnej niespodzianki. Będzie to bardzo ciężkie, zważywszy na to, jakie osoby ma w swoim składzie Portugalia. Od razu na myśl nasuwa się Cristiano Ronaldo, ale to wcale nie on błyszczał w drużynie najbardziej podczas meczów towarzyskich. Najlepszy na boisku był wtedy Bruno Fernandes, który w meczu z Izraelem zaliczył jedną asystę i strzelił dwa gole. Wielkim nieobecnym wtorkowego spotkania będzie portugalski zawodnik Manchesteru City Joao Cancelo, który został zakażony koronawirusem.

Węgry – Portugalia. Transmisja TV. Gdzie i o której oglądać mecz?

Spotkanie Węgry – Portugalia odbędzie się 15 czerwca o godzinie 18. Mecz będzie można obejrzeć na TVP 2 i TVP Sport.

Czytaj też:

Euro 2020. Zbigniew Boniek skomentował mecz ze Słowacją