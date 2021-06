Euro 2020. Internauci nie zostawili na piłkarzach Sousy suchej nitki. Oto najlepsze memy!

„Nic się nie stało, Polacy nic się nie stało” – te słowa już na stałe wpisały się do kibicowskiego śpiewnika podczas wielkich imprez piłkarskich. W przypadku Euro 2020 nie jest inaczej. Internauci po pierwszym meczu nie zostawiają na piłkarzach Paulo Sousy suchej nitki. Krytykują zawodników nie tylko za wynik spotkania i porażkę z najsłabszą w grupie i niżej notowaną w rankingu UEFA Słowacją, ale także za bardzo słaby styl gry.

Komentatorzy kpią, że Wojciech Szczęsny założył się z Robertem Lewandowskim, że to on zdobędzie więcej bramek na turnieju a poza tym biało-czerwonym wyjątkowo śpieszy się do momentu rozpoczęcia wakacji. Nie brakuje również żartów z byłego selekcjonera reprezentacji Polski Jerzego Brzęczka, który na internetowych grafikach śmieje się w domowym zaciszu z rezultatu meczu.

Euro 2020. Polska - Słowacja - jaki wynik, relacja

Mecz Polska-Słowacja lepiej rozpoczął się dla biało-czerwonych, którzy częściej byli przy piłce i zapuszczali się w okolice pola karnego rywali. Nie miało to jednak przełożenia na sytuacje bramkowe, a podopieczni Paulo Sousy przez długi czas nie byli w stanie oddać celnego strzału.

Kreowanie sytuacji bramkowych lepiej szło naszym rywalom, którzy objęli prowadzenie w 18. minucie. Mak przepuścił piłkę między nogami Bereszyńskiego, wpadł w szesnastkę i uderzył przy krótkim słupku. Futbolówka odbiła się najpierw od słupka, później od Szczęsnego i wpadła do siatki. Bramkarzowi Juventusu przypisano trafienie samobójcze.

Biało-Czerwoni świetnie weszli w drugą część spotkania, ponieważ już w 46. minucie na listę strzelców wpisał się Linetty. Gdy wydawało się, że podopieczni Sousy zdominują rywala i strzelą kolejną bramkę, drugą żółtą kartkę – a w konsekwencji czerwoną – obejrzał Krychowiak. Gra w osłabieniu szybko zemściła się na Polakach, którzy po bramce Skriniara w 69. minucie przegrywali 1:2. Taki wynik utrzymał się do końca spotkania.

Po remisie Hiszpanii ze Szwecją Polska zajmuje ostatnie miejsce w grupie E.

Euro 2020 - kiedy mecze Polaków?

Kolejny mecz na Euro 2020 reprezentacja Polski rozegra w sobotę 19 czerwca o godzinie 21. Rywalem biało-czerwonych będzie Hiszpania. Ze Szwecją piłkarze Paulo Sousy zmierzą się w środę 23 czerwca o godzinie 18.

