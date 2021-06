„C**** Lewandowski”. Kowalczyk nie gryzie się w język. Skrytykował kapitana reprezentacji Polski

Wojciech Kowalczyk znany jest z kontrowersyjnych wypowiedzi. Tym razem ofiarą jednej z nich padł sam kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski. „Jeżeli nie on, to kto ma to poprowadzić?”

Reprezentacja Polski przegrała swój inauguracyjny mecz na mistrzostwach Europy. Biało-Czerwoni ulegli Słowacji 1:2 i znajdują się obecnie na ostatnim miejscu w grupie E. Podopieczni Paulo Sousy postawili się w bardzo niekomfortowej sytuacji, ponieważ reprezentacja Słowacji wydawała się najłatwiejszym przeciwnikiem do ogrania (Polakom został jeszcze mecz z Hiszpanią i Szwecją). Nasi piłkarze po słabym spotkaniu ze Słowacją znaleźli się w ogniu krytyki wielu ekspertów i dziennikarzy sportowych. Drużyna oceniana jest jako całość, ale poszczególne jednostki też mogły usłyszeć parę cierpkich słów skierowanych wyłącznie w ich stronę. Jedną z takich osób jest kapitan Robert Lewandowski. Kowalczyk ostro o kapitanie: „C**** Lewandowski” Wojciech Kowalczyk w pomeczowym programie „HejtPark” na Kanale Sportowym nie szczędził krytycznych słów wobec Roberta Lewandowskiego. – Kapitan drużyny, najlepszy piłkarz świata, który dostaje pozytywnego gonga w postaci bramki na 1:1 na początku drugiej połowy powinien powiedzieć „dobra, dawać, teraz jedziemy z nimi frajerami”, a tutaj chodził taka c**** Lewandowski – powiedział Kowalczyk. Prowadzący spotkanie Krzysztof Stanowski chciał lekko przytemperować swojego kolegę – Wojtuś, Wojtuś. Spokojnie z takimi słowami – powiedział współwłaściciel Kanału Sportowego. – Ale taka jest prawda, bo wiesz, ja wymagam od najlepszego piłkarza na świecie takiej agresywności, bo jeżeli nie on, to kto ma to poprowadzić? – odpowiedział Kowalczyk. Euro 2020. Kiedy kolejny mecz Polaków? Reprezentacja Polski kolejne spotkanie rozegra 19 czerwca o godzinie 21, a jej rywalem będzie Hiszpania. Poniżej przedstawiamy cały terminarz grupy Biało-Czerwonych. Czytaj też:

