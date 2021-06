Lewandowski zabrał głos po porażce ze Słowacją. „Dziękujemy, że jesteście z nami”

Robert Lewandowski w meczu Polski ze Słowacją był cieniem samego siebie. Snajper Bayernu Monachium nie dochodził do sytuacji strzeleckich i nie poderwał kolegów do walki. To odbiło się na ocenach pomeczowych, a suchej nitki na kapitanie kadry nie zostawili zarówno kibice, jak i dziennikarze. Teraz sam zainteresowany postanowił skomentować pierwsze starcie Biało-Czerwonych na Euro 2020.

We wtorek 15 czerwca Lewandowski przyznał na Instagramie, że po zdobyciu wyrównującej bramki on i koledzy wierzyli, że „mecz pójdzie po ich myśli” . „Tak się jednak nie stało. Zdajemy sobie sprawę, że nasza sytuacja jest teraz ciężka, ale będziemy robić wszystko, żeby w pozostałych spotkaniach wyglądało to lepiej” – napisał.

Napastnik Bayernu zaznaczył również, że reprezentacja będzie „walczyła dalej” . Na koniec zwrócił się z kolei do kibiców. „Dziękujemy, że jesteście z nami” – podsumował. Przypomnijmy, Lewandowski i inni reprezentanci szansę na rehabilitację po porażce ze Słowacją dostaną już w sobotę 19 czerwca. Wtedy to zmierzą się z Hiszpanią, która zremisowała 0:0 mecz ze Szwecją.

Czytaj też:

