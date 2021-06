Francja i Niemcy zagrają w hicie Euro 2020. Kiedy i gdzie transmisja oraz relacja na żywo z meczu?

Na koniec pierwszej kolejki fazy grupowej mistrzostw Europy zagrają ze reprezentacje Francji oraz Niemiec. Kto będzie górą? Przekonamy się wieczorem 15 czerwca, gdy drużyny pełne futbolowych gwiazd ruszą do boju.

Francja – Niemcy na Euro 2020. O której mecz?

Jednym z ciekawszych wątków przed starciem Francji z Niemcami jest powrót ich dawnych bohaterów na Euro 2020. Didier Deschamps do drużyny Trójkolorowych postanowił powołać Karima Benzemę pierwszy raz od sześciu lat – w 2015 roku selekcjoner odsunął go od zespołu po aferze dotyczącej seks taśmy Mathieu Valbueny, innego byłego reprezentanta kraju.

Z kolei Joachim Low ugiął się i do zespołu narodowego przywrócił Thomasa Mullera i Matsa Hummelsa. Ci, do spółki z Jeromem Boatengiem, jakiś czas temu zostali kozłami ofiarnymi po tym jak Niemcy kiepsko wypadli na mistrzostwach świata w Rosji i w pierwszej edycji Ligi Narodów. Środkowy obrońca Bayernu nie został jednak ułaskawiony przez selekcjonera, natomiast Muller i Hummels rozegrali na tyle dobry sezon w Bundeslidze, że w końcu Low zmienił zdanie co do nich. Doświadczeni gracze mają pomóc reprezentacji uniknąć takich wpadek jak 0:6 z Hiszpanią czy 1:2 z Macedonią Północną.

Euro 2020. Francja – Niemcy. Gdzie i kiedy transmisja oraz relacja na żywo?

Francja i Niemcy zagrają ze sobą 15 czerwca o godzinie 21:00. Z tej okazji zapraszamy na wprost.pl, gdzie będzie można śledzić relację na żywo z tego meczu. Ponadto będzie on transmitowany w TVP 1 i TVP Sport oraz w serwisie sport.tvp.pl

