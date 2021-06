Euro 2020. Dzisiaj tylko dwa mecze. Kto zagra?

Euro 2020 wystartowało 11 czerwca, a do tej pory kibice byli świadkami trzech meczów dziennie. Nieco inaczej jest we wtorek 15 czerwca, kiedy to czekają nas dwa spotkania. Jakie mecze zostaną rozegrane dzisiaj w ramach Euro 2020? Kto zagra? Mamy rozpiskę meczów na najbliższe godziny.

Euro 2020 rozpoczęło się 11 czerwca, kiedy to Włosi zmierzyli się z Turkami. Podopieczni Roberto Manciniego wygrali 3:0, obejmując tym samym fotel lidera w grupie A. Zarówno w sobotę, jak i niedzielę oraz poniedziałek, kibice byli świadkami trzech meczów dziennie. Nieco inna sytuacja ma miejsce we wtorek 15 czerwca. Euro 2020. Terminarz. Kto gra dzisiaj, czyli we wtorek 15 czerwca? We wtorek 15 czerwca czekają nas dwa mecze rozgrywane przez drużyny z grupy F. Zdaniem kibiców i ekspertów jest to najtrudniejsza oraz najbardziej wyrównana grupa na Euro 2020, co zapowiada wielkie emocje w każdym ze spotkań. Dzisiaj czekają nas mecze Węgier, Portugalii, Niemiec oraz Francji. Euro 2020. Jakie mecze dzisiaj? Terminarz mistrzostw W pierwszym meczu rozgrywanym 15 czerwca reprezentacja Węgier zmierzy się w Budapeszcie z Portugalią. Spotkanie rozpocznie się o godz. 18, czyli na trzy godziny przed pierwszym gwizdkiem w kolejnym starciu tej grupy. Już o 21 na boisko w Monachium wybiegną zespoły Francji i Niemiec. Czytaj też:

