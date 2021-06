Euro 2020. Francja – Niemcy. Skromna wygrana Trójkolorowych

Koniec! Francja wygrywa z Niemcami 1:0! 90. min. +6 Rzut z autu dla Francuzów.. Hernandez długim wyrzutem szukał kolegów, ale żaden z nich nie przejął piłki. 90. min. +5 Coraz mniej czasu do końca. Gracze Loewa ponownie w ataku pozycyjnym. 90. min.+4 Zmiana w reprezentacji Francji. Schodzi Rabiot, zastępuje go Dembele. 90. min. +4 Niemcy ciągle biją głową w mur. Teraz na spalonym Werner i od bramki zacznie Lloris. 90. min. +3 Mueller centruje, jednak wybija Varane. 90. min. +3 Niemcy przy piłce. Sane próbował przedrzeć się środkiem, ale dobrze ustawieni Francuzi wybili piłkę. 90. min.+2 Gracz Juventusu wstał już z murawy. 90. min.+1 Sędzia dolicza aż 6 minut do pierwszej połowy. Tymczasem Rabiot siadł na murawie. 90.min. Mueller dogrywał w szesnastkę, do piłki dopadł Volland, ale nie był w stanie wypracować sobie dogodnej pozycji. Od bramki Lloris. 90. min. Francuzi zepchnięci do defensywy. Sane dogrywa w pole karne, jednak po chwilowym zamieszaniu wybijają rywale. 89. min. Akcja Niemców, ale Tolisso wybija piłkę na rzut rożny. 89. min. Deschamps decyduje się na zmianę. Benzema schodzi, za niego Tolisso. 88. min. Rzut wolny dla Niemców w okolicy szesnastki. Do piłki podszedł Sane, jednak jego uderzenie bardzo niecelne. 87. min. Zmiany u Niemców. Ginter schodzi za niego Can. Za Gosensa z kolei Volland. 86. min. Spalony! To już druga nieuznana bramka Francuzów. Przeprowadzona kontra pokazała jednak siłę ofensywną Trójkolorowych. Benzeeema!! Snajper Realu umieszcza piłkę w siatce po asyście Mbappe, ale czekamy jeszcze na weryfikację VAR. 84. min. Kroos próbował zagrywać do kolegów, ale Pogba przejął piłkę i już zaczyna kontrę 83. min. Kroos i spółka wyraźnie bez pomysłu na grę. Dobrze ustawieni rywale nie ułatwiają zadania. 82. min. Kimmich faulowany przez Hernandeza. Rzut wolny dla Niemców, od razu krótko rozegrany. 81. min. Przeprowadzone zmiany póki co nie odmieniły gry Niemców. Gracze Loewa wciąż biją głową we francuski mur. 80. min. Benzema do Mbappe, ten zaczarował obrońców, ale ci wybijają. 79. min. Francuzi w końcu są w stanie przez dłuższy czas wymieniać podania. Po chwili jednak Kimmich przejmuje wybicie Llorisa i już rozgrywa akcję Niemców. 78. min. Mbappe po kontrze pada w polu karnym, jednak sędzia pozostanie niewzruszony. Nie ma rzutu karnego! 76. min. Francuzi nie pozwalają na wiele rywalom. Teraz Kimmich centrował w szesnastkę, ale piłkę pewnie chwyta Lloris. 75. min. Niemcy wciąż przeważają, ale nie potrafią przenieść się z akcją w szesnastkę rywali. 74. min. Zmiany w niemieckiej ekipie. Wchodzą Sane i Werner. Schodzą Gnabry i Havertz. 72. min. Ginter siadł na murawie. Gracz Borussii Moenchengladbach prawdopodobnie doznał urazu. 71. min. Kolejny rzut rożny dla Niemców i ponownie wybijają Francuzi. 70. min. Podopieczni Loewa nie stworzyli zagrożenia tym stałym fragmentem gry. Przy piłce Lloris. 70. min. Kimmich w pole karne, ale wybija Kimpembe. Rzut rożny dla Niemców. 69. min. Teraz to Niemcy rozgrywają, zmuszając rywali do biegania za piłką. 68. min. Trójkolorowi wymieniają podania w środkowej strefie. 67. min. Ta akcja to ostrzeżenie dla Niemców, którzy dominowali przez ostatnie kilkanaście minut. 66. min. Mbappe! Piłkarz PSG umieścił piłkę w siatce, jednak sędzia wskazał, że był spalony. Do kolegi z drużyny dogrywał Pogba. 66. min. Benzema próbował uderzać z około piętnastego metra, jednak strzał wyblokował Hummels. 65. min. Teraz przy piłce Francuzi, którzy konstruują atak pozycyjny. 64. min. Gosens przedzierał się w polu karnym i próbował dograć przed bramkę, jednak piłka odbita od jednego z obrońców trafia wprost w ręce Llorisa. 64. min. Kimmich centrował w pole karne z rzutu rożnego, jednak wybili Francuzi. 62. min. Moment dominacji podopiecznych Loewa. Póki co nie ma to przełożenia na bramki. 62. min. Havertz wywalczył rzut rożny po starciu z Hernandezem. 61. min. Pavard wraca do gry. Tymczasem przy piłce Niemcy. 60. min. Gracz Bayernu powoli podnosi się z boiska. Lekarze muszą teraz ocenić, czy będzie w stanie grać dalej. 59. min. Na murawie leży Pavard, który został staranowany przez Gosensa. 58. min. Podopieczni Loewa zepchnęli Francuzów do defensywy. Teraz w polu karnym ucierpiał jeden z Trójkolorowych. 57. min. Niemcy wyraźnie się rozkręcają. 57. min. Teraz akcja po drugiej stronie! Mueller doszedł do pozycji strzeleckiej, ale jego uderzenie zablokowane. 56. min. Długie podanie do Mbappe, ten próbował centrować, ale zablokowana piłka wpada wprost w ręce Neuera. 55. min. Kroos faulowany przez Kante. Rzut wolny dla Niemców. 54. min. Gnabry! Centra z lewej strony, gracz Bayernu uderzył z pierwszej piłki, ale minimalnie nad poprzeczką! 53. min. Niecelne dośrodkowanie w pole karne Francuzów i przejmuje Rabiot. 52. min. Rabiot! Gracz Juventusu ruszył lewą stroną i uderzył na bramkę Neuera, ale tylko słupek! 51. min. Ginter centruje w pole karne, jednak Trójkolorowi dobrze poradzili sobie z tym dośrodkowaniem. 51. min. Pavard prostopadle do Mbappe, jednak ten złapany na spalonym. 50. min. Niemcy ponownie mają problem ze skruszeniem francuskiej obrony. 48. min. Podanie do Gnabry'ego, ale ten nie doszedł do piłki. Przejmuje ją Lloris. 48. min. Griezmann biega między niemieckimi obrońcami i próbuje zmusić ich do błędu. Podopieczni Loewa wychodzą jednak z opresji. 47. min. Mbappe próbował indywidualnie, ale tym razem Hummels poradził sobie ze snajperem PSG. 47. min. Havertz do Muellera, ten próbował dogrywać w pole karne, ale przejmują Francuzi. 46. min. Przy piłce Francuzi. Teraz wymieniają podania na połowie Niemców. 46. min. Zaczynamy drugą część spotkania! Piłkarze wracają na boisko. Za chwilę początek drugiej połowy. Koniec! Zapraszam po przerwie. 45. min. +1 Przy piłce Niemcy, ale nie forsują tempa. 45. min. Pierwsza połowa przedłużona o minutę. 44. min. Pogba dostał długie podanie w pole karne, odegrał krótko do Griezmanna, ale wybijają rywale. Rzut z autu dla graczy Deschampsa. 43. min. Kroos po raz kolejny faulował Pogbę. Rzut wolny dla Francuzów w środkowej strefie. 42. min. Kontra Francuzów. Mbappe zwolnił jednak i poczekał na kolegów. 42. min. Havertz uderzał, ale jego strzał zablokowany. Niemcy wciąż utrzymują się przy piłce. 41. min. Kante wyprzedził rywala i przejął piłkę. Trójkolorowi wymieniają podania na połowie Niemców. 40. min. Rzut wolny dla Francuzów po tym, jak Kimmich przypadkowo kopnął w głowę Hernandeza. 39. min. Mueller chciał zagrać prostopadle w pole karne, jednak świetnie jego intencje odczytał Varane. 38. min. Guendogan! Centra z lewego skrzydła, Gnabry odgrywał przed bramkę, ale gracz Manchesteru City nie wykorzystał tego podania uderzając bardzo niecelnie. 37. min. Niemcy próbują ataku pozycyjnego. 36. min. Mbappe przedarł się lewą stroną i wpadł w szesnastkę, ale Ginter wybił piłkę na rzut rożny. 35. min. Kroos chciał zagrywać w pole karne, ale Francuzom udało się zablokować podanie. Teraz Varane faulowany przez Havertza i rzut wolny dla Trójkolorowych. 34. min. Uspokajają grę gracze Loewa. 33. min. Francuzi próbowali kombinacyjnie zagrać w polu karnym rywali, ale piłkę wybili rywale. 32. min. Wyżej wychodzą Francuzi, przeszkadzając w rozegraniu niemieckim defensorom. 31. min. Francuzi w ataku pozycyjnym. Varane szukał długim podaniem kolegów, ale niecelnie. Niemcy zaczną od autu. 30. min. Pogba faulowany na własnej połowie przez Kroosa. Rzut wolny dla Trójkolorowych. 29. min. Mueller miał problem z przyjęciem piłki przed szesnastką. Mało brakowało, a wyszedłby na czystą pozycję strzelecką. 28. min. Przy piłce Niemcy, a Francuzi czekają na okazję do kontry. 27. min. Ponownie Kroos, ale wysoko nad murem... i poprzeczką. 27. min. Kolejny rzut wolny w pobliżu pola karnego Francuzów. Tym razem to Pogba faulował Muellera. 26. min. Podopieczni Loewa konstruują atak pozycyjny. Teraz wrzutka w pole karne na Havertza, ale gracz Chelsea nie doszedł do podania. 25. min. Kroos uderzył, ale prosto w mur. Przy piłce wciąż Niemcy. 24. min. Guendogan faulowany przez Kante tuż przed polem karnym Francuzów. Niemcy będą mieli świetną okazję do wyrównania. 22. min. Mueller! Niemcy byli blisko wyrównania. Gosens dogrywał z lewej strony, a snajper Bayernu uderzał głową, jednak mocno niecelnie. Pogba centrował w pole karne do Hernandeza, ten wyłożył piłkę Mbappe, ale Hummels ubiegł Francuza pakując futbolówkę do własnej siatki! Gol samobójczy zawodnika Borussii Dortmund. 20. min. GOOOOOOL! Francuzi obejmują prowadzenie! 19. min. Pogba prostopadłym podaniem uruchomił Mbappe, ale Neuer ubiegł piłkarza PSG. 18. min. Po kilku akcjach Francuzów Niemcy uspokajają grę. 17. min. Mbappe! Snajper PSG dostał piłkę po lewej stronie, wbiegł w pole karne, ograł Gintera i uderzył. Świetna interwencja Neuera! 16. min. Griezmann centrował, najwyżej w powietrze wyskoczył Pogba, ale jego uderzenie głową poleciało wysoko nad bramką! 16. min. Kante do Pavarda, ten płasko zagrywał w pole karne, ale Ginter wybił na rzut rożny. 15. min. Po kilkuminutowej dominacji Niemiec spotkanie stało się bardziej wyrównane. Teraz również Trójkolorowi często są przy piłce. 14. min. Benzema do Hernandeza, ale Kimmich przeciął podanie. 13. min. Mbappe dostał podanie, ale miał problem z przyjęciem i ostatecznie stracił futbolówkę. 13. min. Mistrzowie świata przy piłce. Teraz to oni wymieniają podania w okolicy środkowej strefy. 12. min. Griezmann próbował dogrywać na lewe skrzydło, jednak podanie nie doszło do kolegi. 11. min. Gnabry faulował Pogbę i rzut wolny dla Francuzów. 11. min. Spokojne 10 minut meczu już za nami. Teraz przy piłce ponownie Niemcy. Tak prezentuje się stadion w Monachium:

twitter.com 9. min. Niemcy grają wysokim pressingiem, ale Francuzom udaje się wyjść z okolicy własnego pola karnego. 8.min. Pierwsza akcja Francuzów, piłkę przed polem karnym dostał Benzema. Napastnik Realu zamarkował strzał, ale rywale nie dali się nabrać i przejęli futbolówkę. 7. min. Kimmich ukarany żółtą kartką za ostre wejście w rywala. 6. min. Póki co obie drużyny nie podejmują ryzyka i nie forsują tempa. 5. min. Niemcy rozgrywają atak pozycyjny, zmuszając Francuzów do biegania za piłką. 4. min. Pogba faulował Kroosa w środkowej strefie. Podopieczni Loewa zaczną od rzutu wolnego. 4. min. Kroos centrował na głowę Hummelsa, ale ten uderzył wysoko nad poprzeczką. 3. min. Faul Kante i rzut wolny dla Niemców. 3. min. Havertz pociągnął akcję Niemców, odegrał do Gosensa a ten uspokoił grę. 2. min. Niemcy ponownie przy piłce, ale Francuzi od razu nakładają wysoki pressing i nie pozwalają na spokojne rozegranie. 1. min. Długie podanie na skrzydło do Muellera, ale ten nie był w stanie przedrzeć się pod pole karne rywali. 1. min. Przy piłce Niemcy, którzy konstruują atak pozycyjny. 21:00 Zaczynamy! 20:57 Przywitanie obu kapitanów i niedługo zaczynamy mecz. 20:54 Czas na hymny narodowe. Chociaż mecz rozgrywany jest w Monachium, to Francuzi pełnią rolę gospodarza. 20:53 Piłkarze obu drużyn wychodzą na boisko! 20:50 Niemcy też już obecni!

twitter.com 20:45 Jedenastka podopiecznych Joachima Loewa:

twitter.com 20:40 Tak skład wybrany przez Deschampsa wygląda na papierze:

twitter.com 20:30 Mistrzowie świata zameldowali się już na stadionie w Monachium:

twitter.com 20:19 Szatnia jest już przygotowana na przybycie piłkarzy reprezentacji Niemiec:

twitter.com 20:11 A oto wyjściowa jedenastka Niemców:

twitter.com 20:07 W takim składzie zagrają dzisiaj Francuzi:

twitter.com 19:55 Mecz Francja - Niemcy rozpocznie się już o godz. 21. W pierwszym starciu grupy F Węgrzy mierzyli się w Budapeszcie z Portugalczykami:

Mecz Francja – Niemcy równie dobrze mógłby być rozgrywany w ramach finału Euro 2020. Obie drużyny mają w swoich szeregach gwiazdy światowego formatu i potencjał, by zawalczyć o mistrzostwo.

Euro 2020. Kadra reprezentacji Francji

Bramkarze: Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Olympique Marsylia), Mike Maignan (Lille)

Obrońcy: Raphael Varane (Real Madryt), Presnel Kimpembe (PSG), Kurt Zouma (Chelsea), Clement Lenglet (FC Barcelona), Lucas Hernandez (Bayern Monachium), Lucas Digne (Everton), Benjamin Pavard (Bayern Monachium), Leo Dubois (Olympique Lyon), Jules Kounde (Sevilla)

Pomocnicy: Paul Pogba (Manchester United), N’Golo Kante (Chelsea), Adrien Rabiot (Juventus), Moussa Sissoko (Tottenham), Corentin Tolisso (Bayern Monachium), Thomas Lemar (Atletico), Kingsley Coman (Bayern Monachium), Ousmane Dembele (FC Barcelona), Antoine Griezmann (FC Barcelona)

Napastnicy: Karim Benzema (Real Madryt), Wissam Ben Yedder (AS Monaco), Olivier Giroud (Chelsea), Kylian Mbappe (PSG), Marcus Thuram (Borussia Moenchengaldbach)

Euro 2020. Kadra reprezentacji Niemiec

Bramkarze: Manuel Neuer (Byaern Monachium), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt), Bernd Leno (Arsenal)

Obrońcy: Antonio Ruediger (Chelsea), Matthias Ginter (Borussia Moenchengladbach), Robin Gosens (Atalanta), Christian Guenter (SC Freiburg), Marcel Halstenberg (RB Lipsk), Mats Hummels (Borussia Dortmund), Lukas Klostermann (RB Lipsk), Robin Koch (Leeds United), Niklas Suele (Bayern Monachium)

Pomocnicy: Emre Can (Borussia Dortmund), Joshua Kimmich (Bayern Monachium), Jonas Hofmann (Borussia Moenchengladbach), Kai Havertz (Chelsea), Ilkay Guendogan (Manchester City), Leon Goretzka (Bayern Monachium), Serge Gnabry (Bayern Monachium), Toni Kroos (Real Madryt), Jamal Musiala (Bayern Monachium), Florian Neuhaus (Borussia Moenchengladbach), Leroy Sane (Bayern Monachium), Thomas Mueller (Bayern Monachium)

Napastnicy: Timo Werner (Chelsea), Kevin Volland (AS Monaco).

