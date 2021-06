Polacy trenowali w Gdańsku. Przywitano ich brawami

„Na dzisiejszym treningu przywitały nas brawa. Wasze wsparcie jest naszą siłą, dziękujemy”- czytamy na twitterowym profilu Łączy nas piłka. Do wpisu dołączono krótkie nagranie z przebieżki piłkarzy. Ci postanowili odpowiedzieć na ciepłe przywitanie ze strony kibiców, również nagradzając ich brawami.

W kolejnym poście zamieszczono z kolei zdjęcia Roberta Lewandowskiego machającego w stronę trybun. „Jesteście za każdym razem, kiedy Was najbardziej potrzebujemy!” – dodano. Kilka godzin wcześniej kapitan reprezentacji zwrócił się do fanów we wpisie na Instagramie, komentując najpierw przegrany mecz ze Słowacją.

Euro 2020. Robert Lewandowski zwrócił się do kibiców

Snajper Bayernu przyznał, że po zdobyciu wyrównującej bramki on i koledzy wierzyli, że „mecz pójdzie po ich myśli”. „Tak się jednak nie stało. Zdajemy sobie sprawę, że nasza sytuacja jest teraz ciężka, ale będziemy robić wszystko, żeby w pozostałych spotkaniach wyglądało to lepiej” – napisał.

Napastnik Bayernu zaznaczył również, że reprezentacja będzie „walczyła dalej”. Na koniec zwrócił się z kolei do kibiców. „Dziękujemy, że jesteście z nami” – podsumował. Przypomnijmy, Lewandowski i inni reprezentanci szansę na rehabilitację po porażce ze Słowacją dostaną już w sobotę 19 czerwca. Wtedy to zmierzą się z Hiszpanią, która zremisowała 0:0 mecz ze Szwecją.

