Finlandia i Rosja w drugiej kolejce Euro 2020. Kiedy transmisja i relacja na żywo?

Finlandia – Rosja to spotkanie, które elektryzuje stosunkowo małą liczbę postronnych kibiców, ale ze względu na rozstrzygnięcia w poprzedniej kolejce fazy grupowej i tak warto je śledzić.

Euro 2020. Kiedy mecz Finlandia – Rosja?

Jest ku temu kilka powodów, a ten najważniejszy to oczywiście zwycięstwo Finlandii z Danią. Reprezentacje te zmierzyły się ze sobą drugiego dnia Euro 2020, 12 czerwca i niespodziewanie to podopieczni Markku Kanervy wyszli z niego z tarczą. Jedyną bramkę strzelił wówczas Joel Pohjanpalo, a Dania, mimo ogromnej przewagi, nie potrafiła wyrównać. Pierre Hojbjerg zmarnował nawet okazję z rzutu karnego. Co ciekawe strzał Pohjanpalo był jedynym oddanym przez Finów w tym meczu.

Czy w starciu z Rosją będzie podobnie? Można wyłącznie domniemać, ale skoro drużyna Stanisława Czerczesowa przegrała z Belgią aż 0:3, to apetyty ich dzisiejszych rywali naturalnie mogą być rozbudzone. Mimo że na papierze to Rosjanie wydają się silniejsi, a do tego zagrają u siebie, w Petersburgu. Drużyna Sbornej jest wypełniona gwiazdami tamtejszej Premjer-Ligi – z Artiomem Dziubą na czele – zaś w reprezentacji Finlandii pierwsze skrzypce grają piłkarze, którzy niegdyś nie dali sobie rady w Polsce, na przykład Joona Toivio.

Finlandia – Rosja. Gdzie i o której oglądać mecz?

Mecz reprezentacji Finlandii z Rosją odbędzie się 16 czerwca o godzinie 15:00 w Petersburgu. Relację live z tego starcia będzie można śledzić na wprost.pl. Ponadto zostanie on transmitowany w TVP 1, TVP Sport i w serwisie sport.tvp.pl

Czytaj też:

Euro 2020. Cristiano Ronaldo znów przeszedł do historii. Czego dokonał w meczu z Węgrami?