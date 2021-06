Turcja i Walia chcą się zrehabilitować. Gdzie i kiedy oglądać kolejny mecz Euro 2020?

Wracamy do rywalizacji w grupie A, którą rozpoczniemy od starcia reprezentacji Turcji i Walii. Zarówno jedni, jak i drudzy na pewno nie są faworytami do zajęcia wysokich miejsc w całym turnieju, ale spore grono kibiców wymieniało właśnie te zespoły w roli ewentualnych czarnych koni. Najpierw jednak obie drużyny zawiodły swoich fanów, a zatem teraz będą miały okazję do rehabilitacji.

Turcja – Walia. Kiedy kolejny mecz Euro 2020?

Reprezentacja Turcji jest tą, która ma zdecydowanie więcej do udowodnienia. Przed startem EUro 2020 wydawało się, iż to właśnie podopieczni Senola Gunesa będą w stanie sprawić największą niespodziankę. I ta owszem, była już w pierwszej kolejce, lecz skrajnie negatywna. Gwiazda Południa przegrała bowiem 0:3 z Włochami w hańbiącym stylu, a obecność w składzie tak znakomitych graczy jak Burak Yilmaz, Caglar Soyuncu, Hakan Calhanoglu czy Zeki Celik nic nie zmieniła.

Walia też w dużej mierze poddała się temu, co proponowali jej Szwajcarzy, aczkolwiek zdołała wywalczyć remis (1:1) w starciu z Helwetami. Jeśli jednak zawodnicy Roberta Page’a chcą myśleć o awansie, muszą dziś wygrać. Poza tym w grupie mają jeszcze reprezentację Włoch, a z nią o zwycięstwo będzie skrajnie trudno. Największe nadzieje Walijczycy pokładają naturalnie w Garecie Bale’u.

Euro 2020. Transmisja meczu Turcja – Walia

Spotkanie reprezentacji Turcji i Walii będzie można obejrzeć dziś, 16 czerwca, o godzinie 18:00. Potyczka ta odbędzie się w Baku, stolicy Azerbejdżanu. Transmisja na żywo zostanie przeprowadzona na antenie TVP 2, TVP Sport oraz w serwisie sport.tvp.pl

