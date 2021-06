Euro 2020. Pogba schował butelkę piwa podczas konferencji. Wcześniej Ronaldo ukrył colę

We wtorek 15 czerwca Paul Pogba poprowadził Francję do zwycięstwa nad Niemcami 1:0 i został okrzyknięty najlepszym graczem meczu. Po spotkaniu wziął udział w konferencji prasowej, na której zaskoczył wszystkich jeszcze przed pierwszym pytaniem od dziennikarzy. Postanowił zaryzykować gniew sponsorów i zdjął butelkę piwa Heineken, stojącą przed nim w celach reklamowych. Wcześniej na podobny gest zdobył się Cristiano Ronaldo z Portugalii, który zdjął z biurka dwie butelki coli i zachęcał wszystkich do picia znacznie zdrowszej wody.

twitter

Przy opisywaniu sytuacji z Pogbą zwracano uwagę na aspekt religijny. Piłkarz Francji i Manchesteru United w 2019 roku przeszedł na islam. Jako gorliwy muzułmanin mógł nie chcieć w pobliżu produktu, którego zakazuje mu wiara. W wywiadzie dla „The Times” Pogba tłumaczył, że religia uczyniła go „spokojniejszym w środku”, a przekonali go do niej przyjaciele. – To była dobra zmiana w moim życiu, ponieważ nie urodziłem się muzułmaninem, mimo iż moja mama wyznawała islam. Ja po prostu taki dorastałem, z szacunkiem dla wszystkich – mówił.

twitter