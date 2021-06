Euro 2020. Finlandia – Rosja. Podopieczni Czerczesowa z trzema punktami

Jedyna bramka w meczu Finlandia – Rosja na Euro 2020 padła w doliczonym czasie gry pierwszej połowy, kiedy to Aleksiej Miranczuk dostał krótkie podanie od Artioma Dziuby i efektownym strzałem w prawy górny róg pokonał bramkarza rywali. Poniżej relacja „minuta po minucie” z tego spotkania.

Koniec! Rosja wygrywa z Finlandią 1:0. 90. min. +6 Barinow leży na murawie po starciu z rywalem. 90. min. +5 Złe wykończenie tej akcji w wykonaniu Finów, Kauko dogrywał w pole karne, ale niecelnie. 90. min. +4 Niespełna dwie minuty do końca spotkania. Finowie wciąż próbują. 90. min. +3 Żemaletdinow! Rosjanin dostał piłkę w pole karne, ograł fińskiego obrońcę i uderzył, jednak mocno niecelnie. 90. min. +3 Kuziajew krótko w pole karne, ale wybija O’Shaugnessy. 90. min. +2 Finowie ryzykują, wychodząc większą liczbą zawodników. 90.min. +1 Sędzia dolicza pięć minut. 90. min. O’Shaugnessy ogląda za ten faul żółtą kartkę. Soboloew z kolei powoli wstaje z murawy. 90. min. Teraz O’Shaugnessy faulował Sobolewa. Rosjanin leży na murawie. 89. min. Lod centrował, piłka trafiła na głowę Arajuuriego, ale piłka po jego uderzeniu głową wysoko nad poprzeczką. 88. min. Dżykija ogląda żółtą kartkę za faul na Soirim. Rzut wolny dla Finów w okolicy pola karnego rywali. 87. min. Zobnin dostał podanie w polu karnym od Karawajewa i uderzył z pierwszej piłki. Strzał jednak bardzo niecelny. 87. min. Rosjanie stracili nieco impet w ataku, a ich akcje nie są już tak groźne, jak jeszcze kilkanaście minut temu. 86. min. Barinow faulowany przez rywala. Rzut wolny dla Rosjan. 85. min. Zmiana u Finów. Schodzi Toivio, za niego Jensen. Zmiana także u Rosjan. Sobolew za Dziubę, Mukhin za Miranczuka. 84. min. Na trybunach wzmaga się doping dla Rosjan. 83. min. Finowie ambitnie walczą o przejęcie piłki. To w końcu im się udaje i mają kolejną szansę na atak pozycyjny. 82. min. Soiri ruszył prawym skrzydłem, ale piłka przekroczyła linię końcową i od bramki zacznie Safonow. 81. min. Dziuba odepchnął Toivio i rzut wolny dla Finów. 81. min. Płaskie zagranie w szesnastkę Rosjan, ale gracze Sbornej radzą sobie z tym dośrodkowaniem. 80. min. Tak bawią się kibice:

twitter.com 80. min. Teraz w akcji Finowie. Centra z prawej strony, ale przytomnie wybija Dżykija. 79. min. Dziuba znalazł się na lewym skrzydle, pomagając w rozegraniu akcji. 78. min. Rosjanie konstruują atak pozycyjny. Finowie z kolei próbują grać pressingiem już na połowie rywala. 77. min. Teraz gra toczy się w środkowej strefie boiska. 76. min. Kwadrans do regulaminowego czasu gry. Tymczasem Dżykija leży na boisku po faulu Pohjanpalo. 75. min. Podwójna zmiana w fińskiej reprezentacji. Schodzi Raitala, za niego Soiri. Boisko opuszcza też Pukki, zastępuje go Lappalainen. 74. min. Rosjanie wciąż próbują podwyższyć prowadzenie. Teraz kolejna centra wybita przez Finów. 73. min. Długa piłka w stronę Pukkiego, ale Diwijew zdołał wybić futbolówkę. 73. min. Rzut rożny dla Rosjan. Centra wprost w Hradeckiego, który zacznie akcję swojego zespołu. 72. min. Dziuba dostał piłkę na prawym skrzydle, odegrał do Kuziajewa, ale jego strzał efektownie wybronił Hradecky! 71. min. Raitala centrował w szesnastkę, ale Pohjanpalo nie doszedł do piłki. 70. min. Finowie w natarciu. Centra w pole karne, ale wybija Dżykija. 70. min. Dżykija będzie w stanie kontynuować grę. 69. min. Dżykija leży na murawie. Jakiś uraz zawodnika Spartaka Moskwa. 68. min. Kauko ograł jednego z rywali i uderzył zza pola karnego, ale wysoko nad poprzeczką. 67. min. Zmiana u Finów. Schodzi Schuller, za niego Kauko. 66. min. Żemaletdinow! Miranczuk uruchomił prostopadłym podaniem kolegę z zespołu, a ten uderzył przy długim słupku. Minimalnie niecelnie! 65. min. Miranczuk dostał krótkie podanie przed pole karne, ale nie zdecydował się na strzał. Wybijają Finowie. 63. min. Gołowin szukał wrzutką Dziubę, ale snajper Zenitu został tym podaniem wyrzucony z pola karnego. 62. min. Podopieczni Czerczesowa uspokajają grę i cierpliwie budują atak pozycyjny. 61. min. Gorąco pod fińską bramką. Najpierw zablokowany strzał Dziuby, później Gołowin uderzył wysoko nad bramką. 61. min. Zmiana u Rosjan. Schodzi Ozdojew, za niego Żemaletdinow. 60. min. Pohjanpalo dostał piłkę w pole karne, odwrócił się i uderzył, ale blokuje Diwiejew. 60. min. Finowie znowu dobrze w defensywie i już Kamara napędza kolejną akcję swojego zespołu. 59. min. Finowie konstruują atak pozycyjny. 58. min. Raitala miękko w pole karne, ale Pukki nie zdołał uderzyć piłki. Reprezentacja Suomi wciąż przy piłce. 57. min. Rosjanie zaczynają grę od autu w okolicy własnej szesnastki. Finowie z kolei podchodzą wysoko i czekają na błąd rywali. 56. min. Lod dostał piłkę na połowie rywala, pociągnął akcję w pole karne Rosjan i uderzył, ale jego strzał zablokowany. 55. min. Zobnin miękko w pole karne, ale Dziuba dobrze pilnowany przez obrońców. Zacznie Hradecky. 53. min. Pukki! Fin z łatwością ograł rywali i uderzył, ale wprost w Safonowa. 53. min. Kolejna groźna akcja Rosjan. Ozdojew jednak za mocno zagrywał do Karawajewa. Hradecky zacznie od bramki. 52. min. Gołowin! Zawodnik AS Monaco uderzał zza pola karnego, ale tuż obok prawego słupka. 51. min. Wrzutka na Pohjanpalo, ale ten nie doszedł do pozycji strzeleckiej. 50. min. Kolejna strata Rosjan. Pohjanpalo próbował przedrzeć się prawym skrzydłem, ale zabrał mu piłkę Kuziajew. 49. min. Groźna kontra Finów, ale Pukki nie zdołał wypracować sobie stuprocentowej okazji. 48. min. Gołowin faulował rywala. Rzut wolny dla Finów. 47. min. Kuziajew ruszył lewym skrzydłem, ale skutecznie przeszkadzał mu Raitala. Hradecky zacznie od bramki. 47. min. Finowie od początku próbują grać wysokim pressingiem. 46. min. Zaczynamy drugą połowę! Koniec pierwszej połowy! Zapraszam po przerwie. 45. min. +6 Kontra Finów. Dośrodkowanie w pole karne, ale Dżykija faulowany i Rosjanie zaczną od rzutu wolnego. 45. min. +6 Uronen w pole karne do Pohjanpalo, ale snajper Unionu Berlin uderzył nieczysto. Rosjanie od bramki. 45. min. +5 Gołowin wrzucił piłkę w pole karne, do centry dopadł Dziuba, ale jego strzał głową prosto w środek bramki, gdzie stał Hradecky. 45. min. +4 Rosjanie wyraźnie złapali wiatr w żagle i chcą podwyższyć prowadzenie. Miranczuk krótko rozegrał w polu karnym z Dziubą, po czym uderzył w prawy górny róg bramki Hradeckiego. Fiński bramkarz bez szans! 45. min. +2 GOOOOL! Miranczuk! 45. min. +1 Kontra Rosjan. Kolejna wrzutka Gołowina, ale Dziuba nie był w stanie oddać strzału. 45. min. +1 Sędzia doliczył aż sześć minut do pierwszej części spotkania. 45. min. Centra w pole karne, ale pewnie piłkę łapie Hradecky. 45. min. Rosjanie jeszcze nie tracą nadziei na zdobycie bramki przed przerwą. 44. min. Ozdojew zagrał z prawej flanki przed pole karne do Gołowina, jednak temu rywale nie pozwolili przyjąć piłki. 43. min. Dobra akcja kombinacyjna Rosjan, ale żaden z zawodników nie zakończył jej celnym strzałem. 42. min. Gracze Sbornej znowu szukają swojej szansy. Finowie dobrze wypychają ich z własnej szesnastki. 40. min. Barinow faulował Pukkiego przy bocznej linii. Rosjanin miał szczęście, ponieważ mógł obejrzeć drugą żółtą kartkę. 40. min. Ależ kiks Loda. Zamiast przyjąć piłkę, odbiła się ona od jego nogi i od bramki zacznie Safonow. 39. min. Gołowin centrował, ale faulowany Arajuuri. Rzut wolny dla Finów. 38. min. Uronen jest w stanie kontynuować grę, podobnie jak Karawajew. Rzut rożny dla Rosjan. 37. min. Ale zamieszanie w polu karnym Finów! Kuziajew zagrywał przed bramkę, tam ofiarnie interweniował Uronen. Karawajew zderzył się ze słupkiem, przypadkowo kopiąc w głowę rywala. Obaj leżą na murawie. 36. min. Kuzjajew centrował z lewego skrzydła, a do piłki dopadł Ozdojew. Gracz Zenitu uderzył głową, jednak niecelnie. 35. min. O’Shaugnessy wyrzucił piłkę z autu wprost w ręce Safonowa. 35. min. Długa piłka na Pukkiego, ale Rosjanie wybijają na aut. 34. min. Ozdojew faulował Kamarę i żółta kartka dla Rosjanina. 33. min. Finowie po raz kolejny oddalają zagrożenie od okolic własnego pola karnego. Rosjanie rozgrywają w środkowej strefie. 32. min. Trochę zamieszania w polu karnym Rosjan. Lod stracił piłkę, po czym faulował. Rzut wolny dla graczy Czerczesowa. 31. min. Diwiejew! Zawodnik CSKA wyskoczył najwyżej przy tym rzucie rożnym, ale jego uderzenie głową mocno niecelne. 30. min. Ozdojew dogrywał z prawego skrzydła, ale rywale wybijają na rzut rożny. 30. min. Gołowin centrował na Dziubę, ale temu nie udało się wypracować pozycji strzeleckiej. 29. min. Rosjanie ponownie w ataku pozycyjnym. 28. min. Błąd Rosjan i Pohjanpalo znowu miał świetną okazję! Dżykija nie pozwolił mu jednak na oddanie strzału. 27. min. Żółta kartka dla Barinowa za faul na rywalu. 27. min. Karawajew w pierwszej akcji próbował dogrywać z prawego skrzydła, jednak przejęli rywale. 26. min. Zmiana w reprezentacji Rosji. Karawajew za kontuzjowanego Fernandesa. 25. min. Na boisku pojawiły się nosze. Fernandes prawdopodobnie nie będzie mógł kontynuować gry. 24. min. Fernandes po odbiciu piłki padł plecami na murawę. Zawodnik CSKA leży na boisku, konieczna jest interwencja lekarzy. 23. min. Groźna akcja Rosjan. Centra w pole karne, piłkę odbił Fernandes, próbował przejąć ją Dziuba, ale snajper Zenitu nie opanował futbolówki. 23. min. Rosjanie w ataku pozycyjnym. Finowie dobrze przesuwają się w obronie. 22. min. Kamara faulował Zubnina. Żółta kartka dla reprezentanta Finlandii. 21. min. Kamara w pole karne, ale uderzenie Toivio daleko od bramki. 21. min. Pohjanpalo! Gracz Unionu Berlin dostał prostopadłe podanie, podciągnął piłkę, ale jego uderzenie zablokowane przez Diwiejewa. Rzut rożny dla Rosjan. 20. min. Fernandes był blisko sięgnięcia piłki w polu karnym, ale nie udało mu się uderzyć na bramkę. 19. min. Ozdojew centrował z lewego skrzydła, ale jego podanie nie dotarło do żadnego z kolegów. 18. min. Pohjanpalo do Pukkiego, ale świetnie ubiegł go Safonow. 18. min. W ataku pozycyjnym Rosjanie. Rywale wychodzą wysoko i starają się przeszkadzać piłkarzom Sbornej. 17. min. Rosyjski zawodnik podniósł się już z murawy. Gramy dalej. 17. min. Dziuba próbował przyjąć piłkę, ale ubiegli go rywale. Po chwili na murawę padł Zobnin. 16. min. Moment spokojniejszej gry. Rosjanie rozgrywają, a Finowie biegają za piłką. 14. min. Pohjanpalo dostał piłkę w polu karnym, ale przed nim od razu pojawiło się kilku Rosjan. Fin nie był w stanie uderzyć na bramkę. 14. min. Dziuba! Piłka po uderzeniu snajpera Zenitu uderzyła w słupek. Sędzia po chwili i tak odgwizdał spalonego. 13. min. Dziuba próbował odwrócić się z piłką, ale jego akcję przerwali rywale. 12. min. Dziuba na spalonym. Od rzutu wolnego zacznie Hradecky. 11. min. Kamara ucierpiał w starciu z rywalem. Fin przez chwilę leżał na murawie. 10. min. Ozdojew! Fenomenalna, kombinacyjna akcja Rosjan, ale zawodnik Zenitu uderza mocno niecelnie. To była stuprocentowa okazja! 9. min. Miranczuk próbował odebrać piłkę fińskim defensorom, ale ostatecznie rywale zaczną od autu. 8. min. Zawodnicy Czerczesowa znowu w ofensywie. Teraz jednak Raitala dobrze blokował Kuziajewa. Od bramki fiński bramkarz. 6. min. Teraz zamieszanie pod fińską bramką, ale podopieczni Markku Kanervy ostatecznie oddalili zagrożenie. 6. min. Gramy dalej. Przy piłce zawodnicy Sbornej. 5. min. A nie! jednak nie ma bramki. Sędzia wskazuje, że był spalony! Ależ rozczarowanie dla Finów. Finowie wykorzystali błąd Rosjan, Raitala dośrodkował z prawej strony, a w polu karnym do piłki dopadł Pohjanpalo, który wpakował futbolówkę głową do siatki. 3. min. GOOOOOL! Bramka dla Finlandii! 3. min. Finowie dość nieporadnie próbowali rozegrać akcję ofensywną. Przejmują Rosjanie. 2. min. Po dwóch szybkich atakach rywali Finowie uspokajają grę. 2. min. Za krótka centra i piłka wybita z szesnastki. Podopieczni Czerczesowa wciąż rozgrywają atak pozycyjny. 1. min. Teraz prawą stroną próbował przebijać się Fernandes. Przed meczem Finlandia - Rosja to pierwsza z drużyn będzie miała większy komfort. Finowie wygrali 1:0 z Danią podczas gdy Sborna uległa Belgii aż 0:3. I chociaż żaden z tych zespołów nie był faworytem do gry w 1/8 finału, to ewentualna wygrana podopiecznych Markku Kanerva może zapewnić im awans do dalszej fazy rozgrywek.

Euro 2020. Kadra reprezentacji Finlandii

Bramkarze: Lukas Hradecky (Bayer Leverkusen), Jesse Joronen (Brescia), Anssi Jaakkola (Bristol Rovers)

Obrońcy: Juhani Ojali (Vejle BK), Leo Vaisanen (IF Elfsborg), Sauli Vaisanent (Chievo Werona), Paulus Arajuuri (Pafos FC), Daniel O’Shaugnessy (HJK Helsinki), Robert Ivanov (Warta Poznań), Albin Granlund (Stal Mielec), Jere Uronen (KRC Genk), Nicholas Hamalainen (Queens Park Rangers), Nikolai Alho (MTK Budapeszt)

Pomocnicy: Pyry Soiri (Esbjerg fB), Joni Kauko (Esbjerg fB), Glen Kamara (Rangers FC), Onni Valakari (Pafos FC), Rasmus Schuller (Djurgardens IF), Thomas Lam (PEC Zwolle), Tim Sparv (AEL Larissa), Fredrik Jensen (Augsburg)

Napastnicy: Teemu Pukki (Norwich), Joel Pohjanpalo (Union Berlin), Lassi Lappalainen (Club de Foot Montreal), Marcus Forss (Brentford), Jasin Assehnoun (FC Lahti)

Euro 2020. Kadra reprezentacji Rosji

Bramkarze: Jurij Dupin (Rubin Kazań), Matwiej Safonow (FK Krasnodar), Anton Szunin (Dinamo Moskwa)

Obrońcy: Gieorgij Dżykija (Spartak Moskwa), Igor Diveev (CSKA Moskwa), Jurij Żirkow (Zenit), Wiaczesław Karawajew (Zenit), Fiodor Kudriaszow (Antalyaspor), Andriej Semenow (Achmat Grozny), Mario Fernandes (CSKA Moskwa)

Pomocnicy: Dmitrij Barinow (Lokomotiw Moskwa), Rifat Żemaletdinow (Lokomotiw Moskwa), Maksim Mukhin (Lokomotiw Moskwa), Aleksandr Gołowin (AS Monaco), Daniil Fomin (Dinamo Moskwa), Roman Zobnin (Spartak Moskwa), Aleksiej Ionow (FK Krasnodar), Daler Kuziajew (Zenit), Andriej Mostowoj (Zenit), Magomed Ozdojew (Zenit), Denis Makarow (Rubin Kazań), Aleksiej Miranczuk (Atalanta Bergamo), Denis Czeryszew (Valencia)

Napastnicy: Artem Dziuba (Zenit), Anton Zabolotny (Soczi), Aleksandr Sobolew (Spartak Moskwa)

