NA ŻYWO: Finlandia – Rosja. Piłkarze Czerczesowa grają swój „mecz o wszystko”

14:46 Początek meczu już za około 15 minut. 14:44 Tak wyjściowe składy obu ekip prezentują się na papierze:

twitter.com 13:55 Mecz rozpocznie się o godz. 15. Tymczasem w sieci pojawiły się nagrania z wczorajszego treningu Finów:

Przed meczem Finlandia - Rosja to pierwsza z drużyn będzie miała większy komfort. Finowie wygrali 1:0 z Danią podczas gdy Sborna uległa Belgii aż 0:3. I chociaż żaden z tych zespołów nie był faworytem do gry w 1/8 finału, to ewentualna wygrana podopiecznych Markku Kanerva może zapewnić im awans do dalszej fazy rozgrywek.

Euro 2020. Kadra reprezentacji Finlandii

Bramkarze: Lukas Hradecky (Bayer Leverkusen), Jesse Joronen (Brescia), Anssi Jaakkola (Bristol Rovers)

Obrońcy: Juhani Ojali (Vejle BK), Leo Vaisanen (IF Elfsborg), Sauli Vaisanent (Chievo Werona), Paulus Arajuuri (Pafos FC), Daniel O’Shaugnessy (HJK Helsinki), Robert Ivanov (Warta Poznań), Albin Granlund (Stal Mielec), Jere Uronen (KRC Genk), Nicholas Hamalainen (Queens Park Rangers), Nikolai Alho (MTK Budapeszt)

Pomocnicy: Pyry Soiri (Esbjerg fB), Joni Kauko (Esbjerg fB), Glen Kamara (Rangers FC), Onni Valakari (Pafos FC), Rasmus Schuller (Djurgardens IF), Thomas Lam (PEC Zwolle), Tim Sparv (AEL Larissa), Fredrik Jensen (Augsburg)

Napastnicy: Teemu Pukki (Norwich), Joel Pohjanpalo (Union Berlin), Lassi Lappalainen (Club de Foot Montreal), Marcus Forss (Brentford), Jasin Assehnoun (FC Lahti)

Euro 2020. Kadra reprezentacji Rosji

Bramkarze: Jurij Dupin (Rubin Kazań), Matwiej Safonow (FK Krasnodar), Anton Szunin (Dinamo Moskwa)

Obrońcy: Gieorgij Dżykija (Spartak Moskwa), Igor Diveev (CSKA Moskwa), Jurij Żirkow (Zenit), Wiaczesław Karawajew (Zenit), Fiodor Kudriaszow (Antalyaspor), Andriej Semenow (Achmat Grozny), Mario Fernandes (CSKA Moskwa)

Pomocnicy: Dmitrij Barinow (Lokomotiw Moskwa), Rifat Żemaletdinow (Lokomotiw Moskwa), Maksim Mukhin (Lokomotiw Moskwa), Aleksandr Gołowin (AS Monaco), Daniil Fomin (Dinamo Moskwa), Roman Zobnin (Spartak Moskwa), Aleksiej Ionow (FK Krasnodar), Daler Kuziajew (Zenit), Andriej Mostowoj (Zenit), Magomed Ozdojew (Zenit), Denis Makarow (Rubin Kazań), Aleksiej Miranczuk (Atalanta Bergamo), Denis Czeryszew (Valencia)

Napastnicy: Artem Dziuba (Zenit), Anton Zabolotny (Soczi), Aleksandr Sobolew (Spartak Moskwa)

