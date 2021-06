Turcja i Walia na Euro 2020 w meczu o wszystko? Podajemy godzinę rozpoczęcia spotkania

Turcja i Walia zmierzą się ze sobą w ramach drugiej kolejki fazy grupowej mistrzostw Europy. Spotkanie to może w dużej mierze przeważyć o szansach obu zespołów na awans do dalszej fazy turnieju.

Euro 2020. Turcja – Walia. Kiedy mecz?

W meczu otwarcia Euro 2020 reprezentacja Turcji przegrała 0:3 w fatalnym stylu, ale to nic nowego. Gwiazda południa notowała porażki w swoich pierwszych meczach na kilku turniejach – na mundialu w 2002 roku, na mistrzostwach Europy w 2000 i 2008 roku. We wszystkich tych przypadkach potem wychodziła z grupy. Hakan Calhanoglu zapewnia jednak, że podopieczni Senola Gunesa wyciągnęli wnioski i w starciu z Walią spiszą się lepiej. W drugiej linii Turków ma dojść do sporych przetasowań. Kaan Ayha, Irfan Kahveci i Cengiz Under powinni zastąpić Kenana Karamana, Okaya Yokuslu i Yusufa Yaziciego.

A jak do tematu rotacji podejdzie Robert Page? Największe gwiazdy ponoć nie mają się czego obawiać, a skoro tak, to na boisku powinniśmy zobaczyć Garetha Bale’a, Aarona Ramseya, Joego Allena czy Bena Daviesa. Jedyna zmiana w startowej jedenastce, o jaką media podejrzewają selekcjonera reprezentacji Walii, ma dotyczyć Ethana Ampadu.

Transmisja na żywo z meczu Turcja – Walia

Mecz Turcja – Walia zostanie rozegrany 16 czerwca w Baku o godzinie 18:00. Spotkanie będzie można śledzić na antenie TVP 2, TVP Sport oraz w serwisie sport.tvp.pl

