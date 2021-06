Finlandia – Rosja. Wynik spotkania Euro 2020. Rosjanie wygrywają mecz i pozostają w grze o awans

Finlandia wygrała swoje pierwsze spotkanie w grupie przeciwko reprezentacji Danii 1:0. To w trakcie tego meczu ataku serca dostał Christian Eriksen. W tej szokującej sytuacji lepiej odnaleźli się podopieczni Markku Kanervy i to oni zdobyli trzy punkty w swoim pierwszym w historii występie na Euro 2020.

Finlandia – Rosja. Gol w końcówce pierwszej połowy

Już w 4. minucie spotkania Finowie przeprowadzili świetną akcję ofensywną. Jukka Raitala dośrodkował z prawej strony w pole karne, a Joel Pohjanpalo precyzyjnie skierował piłkę do bramki. Euforia fińskich fanów została jednak szybko ucięta, ponieważ sędzia po konsultacji VAR odgwizdał pozycję spaloną niedoszłego strzelca bramki i anulował trafienie.

Wydawało się, że na początku Rosjanie „zadławili się” agresywną postawą swoich przeciwników. Z czasem podopieczni Stanisława Czerczesowa odzyskali animusz i bardzo często znajdowali się przy bramce Finów. Na potwierdzenie swojego powrotu na odpowiednie tory zdobyli w doliczonym czasie pierwszej połowy bramkę na 1:0 (Aleksiej Miranczuk 45+2 min.).

Euro 2020. Wynik spotkania Finlandia – Rosja

Na początku drugiej połowie znowu więcej groźnych sytuacji miała reprezentacja Finlandii, która potrzebowała tylko remisu, żeby praktycznie zapewnić sobie sensacyjny awans do fazy pucharowej Euro 2020. Rosjanie znowu potrzebowali dłuższej chwili na obudzenie się w ofensywie.

Po parunastu minutach podopieczni Czerczesowa zaczęli stwarzać wiele niebezpiecznych sytuacji. Mimo tego mecz był zaskakująco wyrównany. Grę Finów cechowała się agresja i odwaga, które to nie szły w parze z nieczystą grą. Do końca spotkania podopieczni Markku Kanervy nie znaleźli drogi do bramki przeciwnika. Mecz zakończył się ostatecznie wynikiem 1:0 dla Rosji.

