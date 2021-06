Euro 2020. Polacy trenowali w Gdańsku. Skupiali się na defensywie

Mecz Polska – Hiszpania już 19 czerwca, a spotkanie zdecyduje o przyszłości Biało-Czerwonych na Euro 2020. Na trzy dni przed starciem podopieczni Paulo Sousy trenowali w Gdańsku, gdzie przygotowują się do każdego z meczów rozgrywanych na turnieju. Zawodnicy zaczęli tradycyjnie od truchtu wokół boiska, następnie pograli w „dziadka” i przeszli do zajęć typowo taktycznych, z naciskiem na grę w defensywie.

Karol Linetty: Zamknęliśmy temat meczu ze Słowacją

Po treningu zorganizowano konferencję prasową, której gościem był Karol Linetty. – Wczoraj na odprawie zamknęliśmy temat tamtego meczu, teraz przygotowujemy się do starcia z Hiszpanią – mówił Linetty o porażce ze Słowacją. – Energia czy wiara były, bo nawet w dziesięciu stwarzaliśmy okazję do zdobycia bramki. Jesteśmy bardzo źli (…) Każdy z nas już po samym meczu wiedział, co zrobiliśmy źle. Paulo Sousa zwaracał nam uwagę na sytuacje, w których straciliśmy gole, a także na kilka innych, gdy powinniśmy zachować się lepiej – dodawał pomocnik Torino.

Głos w dyskusji na temat pierwszego meczu Polaków na Euro 2020 zajął także Jakub Kwiatkowski, rzecznik prasowy PZPN. – Mam propozycję: zostawmy już tę Słowację. Nikt nam za to punktów nie da – uciął temat.

