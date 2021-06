Euro 2020. Po zdobyciu bramki krzyczał w stronę rywala. UEFA ukarała Arnautovicia

Reprezentacja Austrii wygrała z Macedonią Północną swoje pierwsze spotkanie Euro 2020 3:1. Ostatnią bramkę dla zwycięzców strzelił Marko Arnautović, który na boisku pojawił się w 59. minucie. Mimo że nie dostał czerwonej kartki, piłkarz nie będzie mógł zagrać w meczu przeciwko Holandii, ponieważ UEFA wyciągnęła konsekwencje względem jego zachowania po strzelonym golu.

Marko Arnautović strzelił w meczu z Macedonią Północna pierwszą bramkę dla reprezentacji Austrii od września 2019 roku. Zawodnika po trafieniu poniosły emocje i zaczął on dynamicznie gestykulować i krzyczeć w stronę jednego ze swoich rywali Ezgjana Alioskiego. Zawodnika musiał uspokajać kolega z reprezentacji David Alaba.

Marko Arnautović zawieszony przez UEFA

Macedońska federacja piłki nożnej wezwała UEFA do wszczęcia dochodzenia w sprawie zachowania Arnautovicia. Zarzucono zawodnikowi, że jego zachowanie było nacechowane nacjonalistycznie, a nawet rasistowsko. UEFA wymierzyła reprezentantowi Austrii karę w wysokości jednego meczu zawieszenia. Oznacza to, że Arnautović nie zagra w meczu z reprezentacją Holandii, który odbędzie się już 17 czerwca o godzinie 21.

O całej sytuacji na konferencji prasowej wypowiedział się sam zainteresowany. – Nie jestem rasistą i nigdy nim nie będę. To, co się wydarzyło, to był pojedynek na słowa z obu stron – powiedział Arnautović. – Do wszystkich osób, które poczuły się urażone, mówię: przykro mi, przykro mi, przykro mi. Zapomnijmy o tym wszystkim, to nie jest część futbolu – dodał.

