Euro 2020. Kulusevski wrócił do treningów. Gwiazdor reprezentacji Szwecji zagra z Polską?

Przed startem Euro 2020 zakażenie koronawirusem wykryto u dwóch reprezentacji Szwecji: Dejana Kulusevskiego i Mattias Svanberga. Drugi z nich wciąż choruje, przez co nie zobaczymy go w meczu ze Słowacją. Nieco inaczej ma się sytuacja w przypadku Kulusevskiego, który jest jedną z największych gwiazd zespołu Trzech Koron.

Euro 2020. Dejan Kulusevski trenuje z drużyną

Zawodnik Juventusu wrócił do treningów z drużyną. – Dejan może grać, ale czy zagra po tygodniowej nieobecności? Tego nie wiem – mówił selekcjoner Janne Andersson cytowany przez svt.se. Trener grupowych rywali Polaków podkreślił, że Kulusevski musi najpierw wrócić do intensywnych treningów. Niewykluczone jednak, że 21-latek wejdzie na boisko z ławki rezerwowych. W pełni gotowy do gry może być już 23 czerwca, kiedy to drużyna Anderssona zmierzy się z Biało-Czerwonymi.

Powrót Kulusevskiego to duże zmartwienie dla podopiecznych Paulo Sousy. 21-latek ma za sobą dobry sezon w Serie A, gdzie rozegrał 35 spotkań, zdobywając cztery bramki. Do tego dorobku dołożył trzy trafienia w Pucharze Włoch.

