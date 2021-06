Euro 2020. Gikiewicz chce zastąpić Fabiańskiego. „Brać sprzęt?”

Łukasz Fabiański doznał kontuzji, przez co na pewno nie zobaczymy go w meczu z Hiszpanią. Gotowość do zastąpienia bramkarza West Ham United zgłosił Rafał Gikiewicz, który w trakcie Euro 2020 pełni rolę eksperta TVP.

Łukasz Fabiański doznał urazu mięśniowego podczas rozgrzewki przed meczem ze Słowacją. Bramkarz West Ham United nie zagra z Hiszpanią, a kontuzja może go wykluczyć również z gry przeciwko Szwecji. Doświadczony bramkarz i tak był zmiennikiem dla Wojciecha Szczęsnego, ale po ogłoszeniu informacji o jego kontuzji pojawił się chętny na zastąpienie 36-latka. Euro 2020. Rafał Gikiewicz komentuje uraz Łukasza Fabiańskiego Rafał Gikiewicz komentując na Twitterze wpis Jacka Kurowskiego zażartował, że wkrótce i tak wybiera się do Sewilli z ekipą TVP Sport. Przypomnijmy, to właśnie tam Polacy już 19 czerwca zagrają z Hiszpanią. „Mam brać sprzęt?” – zapytał bramkarz Augsburga, który ma za sobą bardzo dobry sezon w Bundeslidze. Gikiewicz był nawet wymieniany wśród pretendentów do roli „trójki” wśród bramkarzy reprezentacji Polski, jednak nie dostał powołania na turniej od Paulo Sousy. twitter W trakcie Euro 2020 zawodnik pełni rolę eksperta TVP, komentując przebieg meczów w studio. Telewizja Polska do współpracy zaprosiła również byłych reprezentantów, w tym Jakuba Wawrzyniaka, Piotra Świerczewskiego, Sebastiana Milę, Jacka Krzynówka czy Tomasza Kuszczaka. Czytaj też:

