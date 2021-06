Euro 2020. Niebezpiecznie wyglądająca kontuzja Rosjanina. Skończyło się na strachu

Rosja wygrała z Finlandią swoje drugie spotkanie w grupie B 1:0. Dzięki temu zwycięstwu podopieczni Stanisława Czerczesowa pozostają w walce o awans do fazy pucharowej Euro 2020. Dla Mario Fernandesa, obrońcy rosyjskiej drużyny ta wygrana ma słodko-gorzki smak, ponieważ trafił on do szpitala z podejrzeniem uszkodzenia kręgosłupa.

Euro 2020. Mario Fernandes trafił do szpitala

W 25. minucie spotkania Mario Fernandes zderzył się w powietrzu z jednym z zawodników reprezentacji Finladnii. Piłkarz nie podnosił się z murawy. Nie był w stanie zejść z boiska o własnych siłach. Medycy założyli Rosjaninowi kołnierz ortopedyczny i zabrali na noszach do szpitala.

Wstępne diagnozy nie były obiecujące. – Mario ma podejrzenie urazu odcinka piersiowego kręgosłupa. Został zabrany na badanie do jednego ze szpitali w Petersburgu – przekazali pracownicy biura prasowego reprezentacji Rosji. W szpitalu wykluczyli na szczęście podejrzenie kontuzji kręgosłupa. Zawodnik wróci z drużyną do Moskwy i pozostanie pod opieką reprezentacyjnych lekarzy.

