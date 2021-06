Euro 2020. Turcja – Walia. Gareth Bale zmarnował rzut karny! Zobacz nagranie

Wracamy do rywalizacji w grupie A. Wznowiliśmy ją od meczu Turcja – Walia. Zarówno jedni, jak i drudzy na pewno nie są faworytami do zajęcia wysokich miejsc w całym turnieju, ale to nie znaczy, że w meczu pomiędzy tymi drużynami nie ma emocji.

Turcja – Walia. Bale marnuje karnego

Mecz pomiędzy Turcją a Walią podczas Euro 2020 rozpoczął się od widocznej przewagii Walii. Aaron Ramsey miał w pierwszej połowie aż trzy groźne okazje, które mógł zamienić w gola. Udało się dopiero za trzecim razem. W 43. minucie Walijczyk wykorzystał świetne podanie od Garetha Bale'a, przyjął piłkę klatką piersiową i skierował ją w prawy dolny róg bramki.

Wyśmienitą szansę na podwyższenie prowadzenia miał autor wyśmienitej asysty z pierwszej połowy. Gareth Bale podszedł bowiem do podyktowanej przez sędziego rzutu karnego. Zawodnik nie wykorzystał swojej szansy. Była gwiazda Realu Madryt posłała piłkę wysoko ponad prawym górnym oknem bramki. Cała sytuacja miała miejsce w 61. minucie. Bale mógł praktycznie przypieczętować zwycięstwo swojej drużyny, a tak przewaga Walii nadal nie jest przekonująca.

