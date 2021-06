Euro 2020. Pokazano kulisy przygotowań do meczu ze Słowacją. Garnitury, uśmiechy i teqball

Vlog pod tytułem „Wyjść z tego bagna” pojawił się już na youtubowym kanale Łączy nas piłka. Na trwającym niespełna pół godziny nagraniu pokazano przygotowania reprezentantów Polski do meczu ze Słowacją. Widać na nim, że jeszcze przed spotkaniem piłkarze byli w doskonałych nastrojach. Jednym z bohaterów stał się Kacper Kozłowski, który przyznał, że do tej pory rzadko miał okazję pojawiać się w garniturze.

Euro 2020. Tak Polacy szykowali się do meczu ze Słowacją

„Ostatnie intensywne pięć dni na zgrupowaniu reprezentacji Polski zakończyło się źle: totalnie niespodziewaną porażką ze Słowacją. W szóstym odcinku vloga #ŁączmySię swoją perspektywę na te »Momenty« przedstawiają nasi narratorzy – Maciej Rybus, który zaliczył asystę przy golu jakiego zdobył Karol Linetty, oraz ukarany w poniedziałkowym meczu czerwoną kartką Grzegorz Krychowiak” – czytamy w opisie vloga.

Na nagraniu widać, że piłkarze próbowali swoich sił w teqballu, czyli gry bazującej na piłce nożnej i polegającej na odbijaniu futbolówki przez stół. W materiale nie zabrakło jednak także poważniejszych refleksji. „Co piłkarze oraz selekcjoner Paulo Sousa pamiętają z poprzednich czempionatów i jak mogą przełożyć te doświadczenia na obecną sytuację Biało-Czerwonych? Na co zwracali uwagę przed meczem, a co akcentowali po porażce? I wreszcie, jak duża jest w zespole nadzieja na to, by jeszcze »wyjść z tego bagna«?” – czytamy, a odpowiedzi na te pytania znajdziemy w materiale.

Czytaj też:

Euro 2020. UEFA chce wyjaśnień od Francji. Chodzi o Pavarda