Euro 2020. Kłótnia piłkarzy w końcówce spotkania. Trzy żółte kartki na raz w meczu Turcja – Walia

Mecz pomiędzy Walią i Turcją był dla tych drugich meczem ostatniej szansy na wyjście z grupy. Turcy po przegranej w meczu otwarcia 0:3 musieli zdobyć punkty w meczu z Walią żeby w ogóle myśleć o awansie do fazy pucharowej Euro 2020. Już wiadomo, że to im się nie uda, ponieważ przegrali z Garethem Balem i spółką 0:2.

Turcja – Walia. Kłótnia w końcówce spotkania

Do kłótni doszło w polu karnym Walii. Faulu w ataku dopuścił się Burak Yilmaz, wskutek czego na murawie zwijał się z bólu Joe Rodon. Winowajca z Turcji w przekonaniu, że Walijczyk udaje podszedł do niego i delikatnie uderzył go w brodę „zachęcając” do niemarnowania czasu. Na to zareagował inny z drużyny Walii i popchnął tureckiego napastnika tak, że ten upadł na ziemię.

Rozjuszony Yilmaz chciał ruszyć na obrońcę swojego cierpiącego kolegi z drużyny, ale został powstrzymany przez kolejnego podopiecznego Roberta Page'a. Po tym jak turecki zawodnik zdołał stłumić swoją agresję i frustrację spowodowaną wynikiem sędzia ukarał go żółtą kartą. Kartonikiem takiego samego koloru arbiter „obdarował” od razu dwóch walijskich piłkarzy zamieszanych w kłótnię – Bena Daviesa i Chrisa Mephama.

twitterCzytaj też:

Euro 2020. UEFA chce wyjaśnień od Francji. Chodzi o Pavarda