Euro 2020. Kontrowersyjna okładka „L'Equipe” po wygranej z Niemcami. „W piłce nożnej język zawsze...”

Reprezentacja Francji wygrała swoje pierwsze spotkanie w grupie śmierci na Euro 2020. Ich pierwszym przeciwnikiem byli Niemcy. Mecz odbywał się na stadionie w Monachium. Trójkolorowi wygrali spotkanie dzięki bramce samobójczej Mattsa Hummelsa.

Euro 2020. Media oburzone okładką „L'Equipe”

Dzień po ważnym zwycięstwie Francji bardzo znana gazeta sportowa z tego kraju „L'Equipe” opublikowała okładkę nowego wydania czasopisma, na której widnieją cieszący się Hernandez i Griezmann. Poruszenie wywołał napis pod zdjęciem, który brzmi „Jak w 18”. Można to interpretować jako nawiązanie do mistrzostw świata z 2018, w których Trójkolorowi triumfowali, a Niemcy nie wyszli nawet z grupy. Bardziej oczywistą interpretacją jest jednak ta, że jest to nawiązanie do wojny z lat 1914-1918, kiedy to Francuzi pokonali Niemców.

– W piłce nożnej język zawsze jest wojowniczy, ale ten tytuł to o jeden krok za daleko – powiedziała geopolityk Carole Gomez. Swoje oburzenie wyraził również francuski znany prezenter telewizyjny Samuel Etienne. „Czy naprawdę nawiązywanie do wojny z lat 1914-1918, w której zabito miliony ludzi, jest konieczne w kontekście mecz piłkarskiego” – pytał oburzony dziennikarz na Twitterze.

twitterCzytaj też:

Euro 2020. Kulusevski wrócił do treningów. Gwiazdor reprezentacji Szwecji zagra z Polską?