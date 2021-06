Euro 2020. Jakie mecze odbędą się 17 czerwca? Zapowiedź, terminarz i rozpiska spotkań

17 czerwca to już siódmy dzień trwania Euro 2020. Tego dnia również odbędą się trzy mecze mistrzostw Europy, a do boju staną między innymi faworyci do ostatecznego triumfu w turnieju. Kto dziś rozegra swoje spotkania i gdzie będzie można je obejrzeć? Przedstawiamy terminarz.

Jak zawsze na tym etapie turnieju, 17 czerwca kibice będą mogli oglądać zmagania aż sześciu drużyn. W szranki staną dziś dwa zespoły z grupy B oraz cztery z grupy C. Euro 2020. Ukraina, Holandia, Austria i Macedonia Płn. zagrają w grupie B Ten dzień z Euro 2020 futbolowi fani rozpoczną od spotkania Ukrainy z Macedonią Północną. Podopieczni Andrija Szewczenki w swoim pierwszym meczu tych rozgrywek przegrali 2:3 z Holandią po zaciętym, niemalże heroicznym boju. Odrobili przecież dwubramkową stratę, ale w samej końcówce potyczki już nie starczyło im sił. Dobrą wiadomością dla kibiców jest na pewno fakt, że zagrać będzie mógł Andrij Jarmołenko, bez wątpienia najbardziej efektowny piłkarz ukraińskiej ekipy. Najważniejsze pytanie brzmi jednak – czy Dania już otrząsnęła się po traumatycznej historii Christiana Eriksena? Pierwszy mecz Duńczycy dokończyli, ale przegrali 0:1 z Finlandią i widać było po nich, iż nie są w pełni skoncentrowani, czemu zresztą nie można się dziwić. Moment na rehabilitację jest trudny, bo bez swojego najlepszego piłkarza podopieczni Kaspera Hjulmanda zagrają z rozpędzoną Belgią. Czerwone Diabły w pierwszej kolejce pokonały Rosję 3:0. Euro 2020. Jakie mecze dziś? 17 czerwca odbędzie się też starcie Holandii z Austrią. Biorąc pod uwagę fakt, że w swoich pierwszych meczach oba zespoły strzeliły po trzy gole, tym razem też należy liczyć na spektakl. Zespół Franco Fody z Oranje zagra osłabiony, ponieważ jeden mecz kary musi odbyć Marko Arnautović, który w spotkaniu z Macedonią Północną obrażał Ezgjana Alioskiego. Kiedy i gdzie oglądać mecze Euro 2020? 17 czerwca odbędą się trzy spotkania mistrzostw Europy. Ukraina i Macedonia zmierzą się o 15:00 w Bukareszcie, Dania podejmie Belgię w Kopenhadze o 18:00, a Holandia Austrię w Amsterdamie o 21:00. Wszystkie mecze będzie można obejrzeć na antenach TVP 1, TVP 2, TVP Sport oraz w serwisie sport.tvp.pl. Ponadto zapraszamy na relację live ze starcia Ukrainy z Macedonią, która odbędzie się na wprost.pl Czytaj też:

Sergio Ramos odchodzi z Realu Madryt! Klub wydał oficjalny komunikat