Euro 2020. Trwa krucjata przeciwko Coca-Coli. Kolejny piłkarz poszedł w ślady Cristiano Ronaldo

Chyba mało kto spodziewał się, że z gestu, który wykonał Cristiano Ronaldo na konferencji prasowej, powstanie coś w stylu małej krucjaty. Tuż po meczu z Węgrami, Portugalczyk odsunął od siebie butelkę Coca-Coli, sugerując w ten sposób, iż nie chce promować niezdrowych produktów i woli pić wodę. Następnego dnia w podobny sposób zachował się Paul Pogba względem piwa Heineken, choć w jego przypadku chodziło również o względy religijne. Jakiś czas temu pomocnik Manchesteru United przeszedł na islam, który zabrania spożywania alkoholu.

Euro 2020. Manuel Locatelli też walczy z Coca-Colą

Do „walki” z Coca-Colą wczoraj ruszył także Manuel Locatelli, występujący w Sassuolo reprezentant Włoch. On również odsunął od siebie gazowany napój. – Woda! – powiedział, a po chwili postawił przed sobą butelkę, którą sam przyniósł na konferencję prasową.

O jego geście dużo mówi się teraz we Włoszech, a ma on jeszcze większą moc, biorąc pod uwagę fakt, jak doskonale zagrał Locatelli przeciwko Szwajcarii. Squadra Azzura to w dużej mierze jemu zawdzięcza zwycięstwo 3:0 nad Helwetami. Pomocnik, w meczu rozegranym 16 czerwca, zdobył dwie bramki i został uznany za MVP całego starcia.

Euro 2020. Duże straty Coca-Coli, sponsora turnieju

Cała ta sprawa jest osobliwa o tyle, że butelki Coca-Coli czy piwa Heineken nie są przypadkowymi elementami dekoracji podczas konferencji prasowych. W obu przypadkach mówimy o sponsorach turnieju, którzy mają prawo być niezadowoleni z zaistniałej sytuacji. Coca-Cola zresztą już poniosła z tego tytułu duże straty – akcje firmy spadły o 1,6 proc., co w przełożeniu na finanse daje aż 4 miliardy dolarów.

Rzecznik prasowy turnieju komentował jednak, że to do piłkarzy należy wybór, co chcą pić podczas konferencji – Coca-Colę, czy jednak wodę.

Czytaj też:

Reprezentacja Polski zlekceważyła Słowację? Jest video z odprawy. Przed czym ostrzegał Sousa?