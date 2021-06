Dania i Belgia wesprą Christiana Eriksena w kolejnym meczu Euro 2020. Jak to zrobią?

Przypomnijmy – 12 czerwca Christian Eriksen otarł się o śmierć na boisku. W pewnym momencie, gdy Dania przeprowdzała atak, ofensywny pomocnik upadł na murawę i na pewien czas doszło u niego do zatrzymania akcji serca. Potrzebna była kilkunastominutowa reanimacja oraz zastosowanie elektrowstrząsów, aby uratować życie piłkarza. Romelu Lukaku tuż przed spotkaniem Belgia - Dania zapowiedział, że zawodnicy obu tych zespołów zamierzają oddać Eriksenowi specjalny hołd podczas meczu.

Euro 2020. Romelu Lukaku o wsparciu dla Eriksena w meczu Dania – Belgia

– W dziesiątej minucie wykopiemy piłkę poza boisko i będziemy bić brawo dla Chrisa – powiedział napastnik Interu Mediolan, a prywatnie jeden z lepszych kolegów Eriksena. Duńczyk na co dzień występował z nim w tej samej drużynie, choć w tym momencie nie wiadomo, czy w ogóle będzie mógł dalej zawodowo uprawiać futbol. Dziesiąta minuta została natomiast wybrana nie bez powodu – ofensywny pomocnik gra z tym numerem na koszulce w reprezentacji Danii.

To nie pierwszy raz, kiedy Romelu Lukaku próbuje dodać wsparcia swojemu przyjacielowi. Napastnik ten 12 czerwca strzelił gola w meczu z Rosją i zadedykował ją właśnie Eriksenowi. – Bądź silny, kocham cię – wykrzyczał do kamery, ciesząc się z trafienia.

Euro 2020. Selekcjoner reprezentacji Danii o Eriksenie

Stan ofensywnego pomocnika jest już znacznie lepszy, ale wciąż przebywa w szpitalu. Co ciekawe, znajduje się on nieopodal stadionu Parken, na którym Dania zmierzy się z Belgią. – W mieście będzie cicho, więc mam nadzieję, że w 10. minucie meczu Christian akurat stanie przy oknie i usłyszy to wsparcie – powiedział Kasper Hjulmand, selekcjoner reprezentacji Danii na swojej konferencji prasowej. Martin Boesen, lekarz reprezentacji Danii potwierdził natomiast, że Eriksen będzie musiał mieć wszczepiony w serce defibrylator.

Spotkanie Danii z Belgią odbędzie się 17 czerwca o godzinie 18:00 w Kopenhadze. Mecz będzie transmitowany na antenie TVP 2, TVP Sport i w serwisie sport.tvp.pl

Czytaj też:

Reprezentacja Polski zlekceważyła Słowację? Jest video z odprawy. Przed czym ostrzegał Sousa?