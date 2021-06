Dania i Belgia w kolejnym hicie Euro 2020. Gdzie i kiedy transmisja z meczu?

W grupie B 17 czerwca zmierzą się dwie drużyny. Naprzeciw siebie staną reprezentacje Danii oraz Belgii. Faworytami są oczywiście Czerwone Diabły, zwłaszcza że ich przeciwnicy będą musieli radzić sobie bez ich największej gwiazdy.

Dania – Belgia. O której mecz Euro 2020?

Naturalnie chodzi o Christiana Eriksena. Obecnie przebywa on w szpitalu po ataku serca, którego dostał w trakcie spotkania z Finlandią (0:1). Ofensywny pomocnik już czuje się lepiej, ale nie wiadomo, czy nadal będzie mógł zawodowo uprawiać sport. Wiadomo jedynie, że w jego serce zostanie wszczepiony defibrylator. Pytanie, czy podopieczni Kaspera Hjulmanda już otrząsnęli się po tym traumatycznym przeżyciu i będą w stanie zagrać lepiej niż kilka dni temu.

Moment na rehabilitację jest wyjątkowo trudny, ponieważ podczas następnego meczu mistrzostw Europy rywalem Danii będzie Belgia. Zespół prowadzony przez Roberto Martineza to jeden z faworytów do wygrania całego turnieju, co potwierdziło się w jego starciu z Rosją – Czerwone Diabły pokonały Sborną 3:0. Mimo iż Romelu Lukaku zapowiedział, że piłkarze obu drużyn podczas spotkania wykonają specjalny gest wsparcia dla Christiana Eriksena, to poza tą jedną chwilą przyjacielskich nastrojów nie należy się spodziewać. Jeśli Dania przegra, prawdopodobnie zaprzepaści swoje szanse na awans do fazy pucharowej.

Euro 2020. Dania – Belgia. Transmisja na żywo

Mecz Dania – Belgia odbędzie się 17 czerwca w Kopenhadze. Pierwszy gwizdek rozbrzmi o 18:00, a transmisję będzie można śledzić na kanałach TVP 2, TVP Sport i w serwisie sport.tvp.pl

