Holandia i Austria w strzeleckiej potyczce na Euro 2020. Kiedy i gdzie transmisja na żywo?

W pierwszej kolejce fazy grupowej najwięcej emocji spośród wszystkich ekip dostarczyła reprezentacja Holandii. Oranje prowadzili już 2:0 z Ukrainą, by następnie stracić przewagę do 2:2, aż w końcu strzelili gola na 3:2 w samej końcówce. Z kolei Austriacy przegrywali 0:1 z Macedonią Północną, by ostatecznie zatriumfować 3:1. W spotkaniu podopiecznych Franka de Boera i Franco Fody nie powinniśmy doświadczyć nudy.

Euro 2020. Holandia – Austria. Kiedy i gdzie transmisja z meczu?

Dla Austrii dużym utrudnieniem będzie na pewno wykluczenie z meczu Marko Arnatuovicia. Krnąbrny napastnik obraził Ezgjana Alioskiego w starciu z Macedonią Północną i został oskarżony o narodowe uprzedzenia. – Nie jestem rasistą, mam przyjaciół z wielu krajów. Każdy, kto mnie zna, wie o tym – bronił się, ale jednomeczowej pauzy nie uda mu się uniknąć. Franco Foda będzie miał trudny orzech do zgryzienia w kontekście zastąpienia piłkarza Shanghai Dongya. Na jego szczęście przeciwko Macedonii błysnął Michael Gregortisch, więc może strata Arnautovicia nie będzie aż tak bolesna.

Holendrzy z kolei na pewno nie zrezygnują ze swojej siły rażenia, więc znów zobaczymy ich w ustawieniu z dwójką napastników. Memphis Depay będzie wspierany przez Wouta Weghorsta – mniej doświadczonego kolegę, który rozegrał dopiero sześć meczów w reprezentacji Oranje. Przeciwko Ukrainie wpisał się jednak po raz pierwszy na listę strzelców, więc na pewno zrobi wiele, by kontynuować dobrą passę.

Holandia – Austria. Transmisja na żywo

Mecz Holandia – Austria odbędzie się 17 czerwca na stadionie w imienia Johana Cruyffa w Amsterdamie. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 21:00 i będzie można je śledzić na antenie TVP 2, TVP Sport i na portalu sport.tvp.pl

