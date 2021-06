Euro 2020. Ukraina – Macedonia Północna. Podopieczni Szewczenki zdobywają pierwsze punkty na mistrzostwach Europy

W swoim pierwszym meczu reprezentacja Ukrainy dzielnie walczyła o trzy punkty z Holandią. Ze stanu 2:0 dla Oranje podopieczni Andrija Szewczenki byli w stanie w pięć minut wyrównać do stanu 2:2. Na nieszczęście niebiesko-żółtej drużyny z Niderlandów zdołała zdobyć bramkę na 3:2 i ostatecznie wygrać spotkanie.

Macedonia Północna również postawiła się swojemu przeciwnikowi (Austrii). Aż do 78. minuty na tablicy widniał wynik 1:1. Goran Pandev i spółka nie dowieźli jednak remisu do końca, ponieważ Austriacy zaaplikowali swoim przeciwnikom dwie szybkie bramki w końcówce spotkania.

Ukraina wygrywa z Macedonią Północną

W pierwszej połowie Ukraina wyszła na prowadzenie w 29. minucie. Strzelcem bramki był Jarmolenko. Pięć minut później kolejnego gola zaaplikował Jaremczuk i zawodnicy na przerwę schodzili przy wyniku 2:0 dla niebiesko-żółtych. W 57. minucie sędzia podyktował rzut karny dla Macedonii. Do piłki podszedł Alioski. Za pierwszym razem bramkarz obronił strzał, ale dobitka sprawiła, że na pół godziny przed meczem Macedonia Północna zdobyła bramkę kontaktową. Podopieczni Angelowskiego nie zdołali jednak wyrównać stanu spotkania. Mecz zakończył się wynikiem 2:1 dla Ukrainy. To dopiero drugie zwycięstwo niebiesko-żółtych w historii mistrzostw Europy.

90+5 min. KONIEC SPOTKANIA! Ukraina wygrywa swój drugi mecz w historii mistrzostw Europy. Dziękujemy, że byliście z nami. 90+4 min. Strzał Trajkowskiego w ostatniej minucie spotkania. Piłka przelatuje obok bramki i Macedonia nie wyrównuje wyniku. 90+2 min. Ostatnie minuty spotkania. Akcja Macedonii zakończona nieudanym strzałem głową. 90+1 min. Rzut rożny dla Macedończyków nieudany. Sędzia dolicza cztery minuty do spotkania. 88. min. Kolejna akcja ofensywna Ukrainy zatrzymana przez jej przeciwników. Macedonia ma coraz mniej czasu na wyrównanie. 86. min. Zawodnicy obu drużyn są już bardzo zmęczeni. Przy piłce Ukraina. Akcja prawym skrzydłem zakończona bardzo niecelnym strzałem wiele metrów ponad bramką. 84. min. DImitrievski broni strzał z rzutu karnego! Nie ma bramki. Lekko ponad pięć minut dla Macedonii na wyrównanie wyniku. 82. min. Sędzia przeprowadza analizę VAR po rzucie wolnym. Zawodnik Macedonii w murze odbił piłkę ręką. MAMY RZUT KARNY 80. min. Rzut wolny dla Ukrainy. Dośrodkowuje Malinowski i... trafia w mur. 78. min. Ukraina: Sydorczuk zastępuje Szaparenkę. 77. min. Macedonia Północna: Schodzi Bardhi. Zastępuje go Awramowski. 76. min. Rzut z autu dla Macedonii. Niedokładność owocuje kontrą Ukrainy, która też nie znajduje finalizacji w postaci strzału. 74. min. Kapitalna okazja Tsygankowa. Zawodnik mógł strzelić bramkę lewą nogą z woleja, ale jego strzał okazał się niecelny. 73. min. Musliu odczuwa trudy spotkania. Zawodnika Macedonii złapały skurcze, ale jest w stanie kontynuować grę. 72. min. Macedonia rozgrywa piłkę ze swoim bramkarze. Pressing Ukraińców z pierwszej połowy wyparował. 70 min. Ukraina: schodzą Jarmolenko i Jaremczuk. Za nich na boisku pojawili się Tsyganowski i Besiedin. 69. min. Rzut rożny Macedończyków zakończony niecelnym strzałem. 68. min. Mocny strzał Trajkowskiego daleko sprzed pola karnego Ukrainy. Bramkarz zmuszony został do interwencji. 67. min. Aut dla Macedończyków blisko pola karnego Ukrainy. Podopieczni Angelowskiego zepchnięci z piłką na własną połowę boiska/ 65. min. Zamieszanie w polu karnym Macedonii. Jaremczuk odpycha bramkarza Macedonii, ten upada, ale zawodnik Ukrainy nie dostaje żółtej kartki. 64. min. Macedończycy przy piłce. Cierpliwie szukają swoich szans. 62. min. Jaremczuk rusza z akcją Ukrainy lewym skrzydłem, ale nie ma do kogo podać. Macedonia wybija piłkę na aut. 61. min. Ukraińcy tracą piłkę pod polem karnym przeciwnika. Macedończycy wychodzą z kontrą, ale szybko jest ona spowolniona przez dobre ustawienie w obronie podopiecznych Szewczenki. 60. min. Rzut wolny dla Ukrainy na połowie Macedończyków. Żółta kartka dla Velkovskiego. 59. min. Lekko ponad pół godziny do końca spotkania. Macedonia łapie wiatr w żagle. 57. min. GOOOL! Alioski strzela dla Macedonii bramkę kontaktową. 55. min. Rzut rożny dla Macedonczyków. Krótkie rozegranie, strzał sprzed pola karnego. Bramkarz paruje piłkę na poprzeczkę. Pandev faulowany i rzut karny dla Macedonii! 53. min. Macedonia nie przejmuje się wynikiem. Zawodnicy Angelowskiego grają tak jakby ciągle było 0:0. 52. min. Golkiper Macedonii zmuszony do kolejnej interwencji. 51. min. Dośrodkowywał Malinowski. Zawodnik zaprezentował bardzo niebezpieczny centrostrzał. Bramkarz musiał interweniować. Rzut rożny dla Ukrainy. 50. min. Rzut wolny dla Ukrainy z prawej strony pola karnego. 48. min. Ukraina jest lekko rozkojarzona w pierwszych minutach drugiej partii. 47. min. Kapitalna akcja Macedończyków. Ademi nie wykorzystuje dogodnej sytuacji. 46. min. Zaczynamy drugą połowę spotkania! 16:00 Tak Jaremczuk strzelił bramkę na 2:0.

twitter.com 45+1 min. Koniec pierwszej połowy. Wracamy za 15 minut. 45. min. Ukraińcy spokojnie rozgrywają piłkę z bramkarzem. Widać, że i jedna i druga drużyna czeka na gwizdek sędziego. 44. min. Ostatnie minuty pierwszej połowy. Przy piłce Ukraina. 43. min. Kontra reprezentacji Ukrainy. Szaparenko pada w polu karnym, ale sędzia nie daje się nabrać i daje zawodnikowi żółtą kartkę za symulowanie. 42. min. Jarmolenko walczył z przeciwnikami na prawej stronie boiska, ale popełnił faul. 40. min. To mogła być szybka riposta Ukrainy, ale po strzale Karawajewa piłka ląduje w „koszyczku” bramkarza Macedonii. 39. min. Sześć minut do końca pierwszej połowy. Macedonia ze świetną szansą na zdobycie gola kontaktowego. Pandev trafił do siatki, ale sędzia odgwizdał spalonego. 38. min. Kolejna ofensywna akcja Ukrainy. Zawodnicy Szewczenki nie mają ochoty się zatrzymywać. 36. min. Szybkie dwa ciosy i reprezentacja Macedonii ma duże problemy. Podopieczni Angelowskiego nie zwieszają jednak głów. 34. min. GOOOL! Ukraina prowadzi już 2:0. Strzelcem bramki Jaremczuk. Zawodnik dostał podanie prostopadłe, wyszedł sam na sam z bramkarzem i wykończył tuż przy prawym słupku. 31. min. Zobaczymy jak na straconego gola zareagują Macedończycy. 29. min. Bramka Jarmolenki padła po rzucie rożnym. Piłka dotarła do zawodnika na dalszy słupek, a ten dostawił stopę i skierował futbolówkę do bramki. 29. min. GOOOL! Strzelcem bramki Jarmolenko. Ukraina prowadzi 1:0! 28. min. Kolejna faza spotkania – ponowna przewaga Ukrainy. 26. min. Malinowski upadł na murawę po starciu z Macedończykiem łapiąc się za gardło. Zawodnikowi nic się nie stało. 24. min. Niecelne podanie prostopadłe środkiem boiska i Macedonia przejmuje piłkę. 23. min. Samodzielna akcja Jarmolenki zakończona centrostrzałem. Bramkarz piąstkuje piłkę i oddala zagrożenie. 22. min. Macedonia skutecznie wypycha przeciwników ze swojej strefy obronnej. 21. min. Dośrodkowanie po ziemi Jarmolenki do Karawajewa. Ten drugi jednak niecelnie podaje dalej i marnuje potencjał ofensywny akcji. 19. min. Dośrodkowanie Ukrainy niedokładne. Zacznie od bramki Dimitrievski. 18. min. Pandev w indywidualnej akcji na lewym skrzydle, ale w okolicach pola karnego Ukraińcy odebrali mu piłkę. 16. min. Od paru minut na boisku przeważa reprezentacja Macedonii. Sytuacja w meczu jest bardzo dynamiczna. 14. min. Kolejny raz zawodnicy Angelovskiego podeszli pod pole karne bramkarza Ukrainy. Rezultatem były dwa niecelne strzały. 13. min. Macedonia Północna w swojej drugiej akcji ofensywnej traci piłkę i z kontrą ruszają podopieczni Szewczenki. Sędzia jednak po chwili odgwizduje spalonego niebiesko-żółtych. 12. min. Jaremczuk ze wspaniałym indywidualnym rajdem. Chciał podać swoim kolegom prostopadłą piłkę na pustą bramkę, ale obrońca Macedonii popisał się efektownym i skutecznym wślizgiem. 11. min. Zawodnicy Ukrainy budują atak pozycyjny. 9. min. Ukraina przeważa w ofensywie. W krótkim czasie wykreowała parę niebezpiecznych sytuacji w polui karnym przeciwnika. 8. min. Silny strzał na bramkę Macedończyków. Świetnie broni Dimitrievski. 7. min. Uderzenie Jarmolenki zablokowane przez obrońcę Macedonii Północnej. 6. min. Ukraińcy utrzymują się przy piłce. Kolejna akcja przeprowadzona przez podopiecznych Szewczenki, ale niezakończona strzałem. 4. min. Wrzutka w pole karne bramkarza Macedonii. Dimitrievski piąstkuje i oddala niebezpieczeństwo. 3. min. Pierwsza groźna sytuacja Macedończyków, ale do prostopadłej piłki nie dobiega Elmas. 2. min. Ukraina rozpoczyna spotkanie od wysokiego pressingu. Macedonia ma mało miejsca na rozgrywanie piłki. 1. min. Pierwszy gwizdek! Rozpoczyna Macedonia Północna. 14:54 Zawodnicy obu drużyn wychodzą na murawę. 14:45 Zostało 15 minut do rozpoczęcia spotkania. 14:24 Pierwsza jedenastka Ukrainy:

twitter.com 14:21 Skład Macedonii Północnej:

twitter.com 14:18 Witamy serdecznie w relacji na żywo z meczu Ukraina – Macedonia Północna. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 15.

Euro 2020. Walka o pierwsze punkty

Reprezentacje Ukrainy i Macedonii Północnej powalczą o swoje pierwsze punkty na Euro 2020. Ewentualna wygrana którejś z drużyn zwiększy naturalnie jej szanse na awans do fazy pucharowej. Ukraińcy pokazali w meczu z Holandią, że potrafią grać dobrą piłkę, natomiast Macedończycy udowodnili w pierwszym spotkaniu przeciwko Austrii, że nie oddają punktów swoim oponentom za darmo. To spotkanie może okazać się bardzo emocjonującym spektaklem.

