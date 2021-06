Dania i Belgia powalczą o trzy punkty w grupie B. Kiedy mecz i gdzie go oglądać?

Mecz Dania – Belgia będzie drugim, które zostanie rozegrane 17 czerwca. Faworytami są oczywiście Czerwone Diabły, które w przeciwieństwie do podopiecznych Kaspera Hjulmanda mogą liczyć na wszystkie swe największe gwiazdy.

Kiedy mecz Dania – Belgia na Euro 2020?

Duńczycy na Euro 2020 toczą nierówną walkę – z przeciwnikami, własnymi emocjami po nieszczęśliwym wypadku Christiana Eriksena oraz z organizatorami rozgrywek. Kasper Schmeichel, legenda duńskiej piłki, przekonuje, że drużyna została niemal zmuszona do kontynuacji spotkania z Finlandią, podczas którego ofensywny pomocnik o mało nie stracił życia. – Z powodu zakażenia COVID-19 można przełożyć spotkanie o 48 godzin. A widocznie z powodu zatrzymania akcji serca jednego z piłkarzy nie można. Według mnie to bardzo źle – stwierdził natomiast dość wymownie Kasper Hjulmand, selekcjoner Danii.

Pewnym pocieszeniem, choć oczywiście nie pod względem sportowym, może być to, co zaplanowały oba zespoły. Romelu Lukaku zdradził, że piłkarze jednej i drugiej drużyny zdecydowali się w wyjątkowy sposób okazać wsparcie choremu koledze, który wciąż przebywa w szpitalu. Później jednak sentymenty pójdą na bok. Czy Duńczycy bez swojego najważniejszego piłkarza będą w stanie powstrzymać belgijski gwiazdozbiór? Sam Lukaku, a do tego gracze tacy jak Thorgan Hazard, Yannick Carasco, Dries Mertens czy Toby Alderweireld będą strasznie trudni do zneutralizowania.

Euro 2020. Dania – Belgia. Gdzie obejrzeć mecz?

Mecz Dania – Belgia odbędzie się 17 czerwca w Kopenhardze na stadionie Parken. Transmisja z niego zostanie przeprowadzona na antenach TVP 2, TVP Sport i serwisie sport.tvp.pl

Czytaj też:

Euro 2020. Jan Bednarek: „Kto nie wierzy w zwycięstwo z Hiszpanią, może zostać w hotelu w Sopocie”