Euro 2020. Ukraina – Macedonia Północna. Trzy bramki i niewykorzystany rzut karny

Spotkanie Ukraina – Macedonia Północna było kluczowe dla obu drużyn, ponieważ przystąpiły do starcia z zerowym dorobkiem punktowym. Podopieczni Andrija Szewczenki w pierwszym starciu ulegli 2:3 Holandii po emocjonującym i chwilami bardzo wyrównanym spotkaniu. Zawodnicy prowadzeni przez Igora Angełowskiego przegrali z kolei 1:3 z Austrią.

Euro 2020. Ukraina – Macedonia Północna. Jaki wynik?

Już początek spotkania wskazywał, co może czekać nas w kolejnych 90 minutach. Ukraińcy kontrolowali przebieg meczu, częściej będąc przy piłce i zapuszczając się pod bramkę rywali. W 8. minucie dobrą okazję do otworzenia wyniku miał Malinowski, ale Dimitriewski świetnie wybronił jego strzał z dystansu.

Podopieczni Szewczenki napierali coraz mocniej, ale przez niemal pół godziny nie byli w stanie skruszyć obrony rywali, którzy nastawiali się na grę z kontrataku. Dopiero w 29. minucie Jarmołenko wykorzystał dośrodkowanie z rzutu rożnego i z bliskiej odległości umieścił piłkę w siatce. Ukraińcy nie zamierzali jednak spocząć na laurach i dążyli do drugiego trafienia.

Starania naszych wschodnich sąsiadów przyniosły efekt już w 34. minucie. Jaremczuk dostał prostopadłe podanie od Jarmołenko i w sytuacji sam na sam pokonał Dimitriewskiego. Wynik 2:0 utrzymał się do przerwy.

Dwa rzuty karne i popis Dimitriewskiego

Druga połowa mogła dobrze rozpocząć się dla Macedończyków. Ademi po dwójkowej akcji doszedł do pozycji strzeleckiej i tylko intuicyjna interwencja Buszczana uchroniła Ukraińców przed stratą bramki. Kilka minut później Malinowski niezwykle groźnie uderzył z rzutu wolnego, ale Dimitriewski zdołał sparować piłkę na rzut rożny.

W 55. minucie strzał Trajkowskiego efektownie obronił Buszczan, a do wybitej piłki ruszył Pandev. Snajpera reprezentacji Macedonii sfaulował Karawajew, przez co sędzia podyktował rzut rożny. Do piłki podszedł Alioski i na raty pokonał ukraińskiego bramkarza, który obronił pierwszy strzał rywala z jedenastu metrów. W 68. minucie Trajkowski ponownie miał szansę, by wpisać się na listę strzelców. Jego uderzenie zza pola karnego przytomnie obronił Buszczan, a ta akcja była kolejnym ostrzeżeniem dla Ukraińców.

Na kilka minut przed końcem spotkania podopieczni Szewczynki zyskali doskonałą okazję do rozstrzygnięcia losów spotkania. Po tym, jak jeden z zawodników Macedonii Północnej dotknął piłki ręką, arbiter wskazał na jedenasty metr. Dimitriewski jednak obronił rzut karny Malinowskiego, przedłużając szanse swojego zespołu na wyrównanie. Wynik 2:1 dla Ukrainy utrzymał się do końca spotkania.

