Euro 2020. Dania – Belgia. Kevin de Bruyne i spółka zdobywają kolejne trzy punkty

Po pierwszej kolejce grupowej Euro 2020 Dania miała na koncie zero punktów. Ten stan rzeczy był pokłosiem pojedynku z Finlandią, w którym Duńczycy przeżywali chwile grozy związane z atakiem serca ich reprezentacyjnego kolegi Christiana Eriksena. Podopieczni Kaspera Hjulmanda przegrali spotkanie Finami 0:1 i desperacko potrzebowali zdobycia w meczu z Belgią trzech punktów.

Szybko strzelona bramka i hołd dla Eriksena

Duńczycy rozpoczęli spotkanie z „wysokiego C”. Już w drugiej minucie do bramki Thibauta Courtoisa wpadła piłka. Autorem pierwszego gola w spotkaniu był Yussuf Poulsen. Po 10 minutach gry mecz został przerwany, a cały stadion wraz z zawodnikami obu drużyn i sędzią oddali hołd Christianowi Eriksenowi, który 12 czerwca podczas meczu z Finlandią doznał na boisku ataku serca. Duńczycy absolutnie dominowali przez pierwsze 20-25 minut meczu. Później sytuacja się znacząco uspokoiła i w pierwszej połowie nie padła już żadna bramka.

Efektowny powrót Belgów

W drugiej połowie gra Duńczyków nie wyglądała już tak dobrze jak w pierwszych 45 minutach. Częściej przy piłce byli zawodnicy Belgii. Ważną informacją jest, że w 46. minucie na boisko wszedł Kevin de Bruyne, który zmagał się z kontuzją od czasu finału Ligi Mistrzów. Zawodnik Manchesteru City od razu przydał się swojej drużynie. W 54. minucie Romelu Lukaku dostał podanie na prawej stronie boiska. Piłkarz wygrał pozycję z Duńskim obrońcą, podał do de Bruyne, który przytomnie wysunął futbolówkę nabiegającemu Thorganowi Hazardowi. Młodszy z braci Hazardów bez przeszkód umieścił piłkę w bramce.

Kevin de Bruyne. To nazwisko mówi wszystko. Zawodnik Manchesteru City najpierw asystował Hazardowi w bramce wyrównującej, a następnie w 70. minucie po świetnej akcji ofensywnej swoich kolegów oddał piękny mierzony strzał lewą nogą tuż przy lewym słupku bramki. Kasper Schmeichel nawet nie zdołał dotknąć piłki. Na 20 minut przed końcem spotkania widniał wynik 2:1 dla Belgii. Jak się okazało tak zostało już do końca meczu. Belgia zainkasowała trzy punkty i ma już pewny awans do fazy pucharowej mistrzostw Europy.

