Jak Polacy biegali w meczu ze Słowacją? Sztab szkoleniowy zdradził szczegóły

Na stronie Łączy nas piłka pojawił się wywiad z Antonio Gomezem Diazem oraz Lluisem Salą Perezem, czyli trenerami przygotowania fizycznego w reprezentacji Polski. Opowiadają oni m.in. za analizowanie danych meczowych, w tym szybkich przebiegów, liczby sprintów czy maksymalnych przyspieszeń.

Sztab szkoleniowy komentuje mecz ze Słowacją

W kontekście przygotowania fizycznego nie mogło zabraknąć pytań o pierwszy mecz Polaków na Euro 2020. – Z meczu ze Słowacją nie widzieliśmy niczego niepokojącego. Biegaliśmy w nim do ostatniej chwili, dokładnie tak jak z Rosją i Islandią, także w marcu – podkreślił Perez. Kontynuując ten wątek Perez zaznaczył, że analizy meczu ze Słowacją dają powody do optymizmu. – Zawodnicy wykonali dużo szybkich biegów, dużo sprintów i biegali na najwyższym poziomie przez 95 minut – zdradził.

Już 19 czerwca Biało-Czerwoni zmierzą się z Hiszpanią. – W swoim pierwszym meczu Hiszpania pobiła rekord posiadania piłki, poprzez swój sposób gry, a więc zwykle to rywale biegają więcej od nich – wyjaśnił Diaz. Wyjaśnił zarazem, że podopieczni Paulo Sousy są bardzo sprawni fizycznie i przykładają się do treningów. – Przeciwko Słowacji graliśmy w dziesięciu i skończyliśmy dużo mocniej, mając okazje do przynajmniej zremisowania meczu – dodał.

