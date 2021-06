Euro 2020. Holandia pokonuje Austrię i melduje się w 1/8 finału

W meczu Holandia – Austria zmierzyły się zespoły, które Euro 2020 rozpoczęły w wymarzony sposób. Holendrzy wygrali 3:2 z Ukrainą, chociaż rywale byli o krok od wyszarpania remisu. Bramka Denzela Dumfriesa z 85. minuty sprawiła jednak, że podopieczni Andrija Szewczenki zostali odesłani z kwitkiem.

Po drugiej stronie boiska zobaczyliśmy Austriaków, którzy na inaugurację Euro 2020 wygrali 3:1 z Macedonią Północną. Bramki Stefana Lainera, Michaela Gregoritscha i Marko Arnautovicia dały zawodnikom Franco Fody trzy punkty oraz komfort przed starciem z faworyzowanymi Holendrami. Stawka spotkania rozgrywanego 17 czerwca była niezwykle wysoka – zwycięzca zapewniał sobie awans do 1/8 finału Euro 2020.

Depay z karnego i 1:0 dla Holandii

Początek spotkania był w wykonaniu obu drużyn bardzo spokojny, a gra toczyła się głównie w środkowej strefie. Po kilku minutach inicjatywę przejęli Holendrzy, ale Ulmer już w 5. minucie potwierdził, że Austriacy nie zamierzają skupiać się wyłącznie na defensywie. Gracz Red Bull Salzburg przedarł się w pole karne, gdzie padł po kontakcie z rywalem, jednak sędzia nie miał wątpliwości – faulu nie było.

Cztery minuty później gorąco zrobiło się pod bramką Bachmanna. De Vrij wpadł w pole karne po faulu Alaby, a arbiter podyktował rzut karny. Jedenastkę na bramkę zamienił Depay, dając tym samym prowadzenie Oranje. Podopieczni Franka de Boera po strzeleniu bramki nie zamierzali cofnąć się na własną połowę i czekać na Austriaków. Oranje napędzali kolejne akcje, zmuszając rywali do biegania za piłką. To przez długie minuty nie miało przełożenia na stuprocentowe akcje, chociaż Depay był aktywny w ofensywie i często pokazywał się do gry.

W 28. minucie dobrą okazję mieli Austriacy, kiedy to Baumgartner dostał piłkę w polu karnym i uderzył na bramkę, ale ofiarna interwencja de Ligta uchroniła Holendrów przed zagrożeniem. Tuż przed przerwą to Holendrzy mieli doskonałą okazję. Weghorst dostał podanie w polu karnym, odegrał do wbiegającego Depaya, ale ten fatalnie spudłował z kilku metrów. Pierwsza połowa spotkania zakończyła się więc wynikiem 1:0 dla Oranje.

Dumfries podwyższa prowadzenie

Chociaż Austriacy po przerwie ruszyli do ataków, to pierwszą groźną okazję udało się przeprowadzić ich rywalom. W 49. minucie Wijnaldum uderzył zza pola karnego, jednak jego strzał zablokował Dragović. Zawodnicy prowadzeni przez Franco Fodę niezarażeni tą akcją dalej szukali swoich szans, ale brakowało im argumentów w ofensywie wobec dobrze ustawionych graczy Orajne.

Ci z kolei kolejną dogodną sytuację wypracowali sobie w 61. minucie, kiedy to po uderzeniu Wehorsta Bachmann instynktownie sparował piłkę, do futbolówki dopadł de Ligt, ale uderzył wprost w rywala. Sześć minut później graczom Oranje i tak udało się podwyższyć prowadzenie. Depay podał do Malena, ten pociągnął piłkę przez kilkanaście metrów i odegrał do Dumfriesa, który z bliskiej odległości wpakował futbolówkę do siatki.

W 71. minucie mało brakowało, a Austriacy zdobyliby gola kontaktowego. Po rzucie rożnym do piłki wyskoczył Alaba, który strącił futbolówkę głową, a ta po przypadkowym odbiciu od jednego z rywali minimalnie minęła słupek bramki Stekelenburga. Wynik nie uległ jednak zmianie do końca spotkania, a Holandia wygrała 2:0. Tym samym piłkarze Oranje zameldowali się w 1/8 finału Euro 2020.

