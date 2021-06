Euro 2020. Jakie mecze odbędą się 18 czerwca? Zapowiedź, terminarz i rozpiska spotkań

W piątek 18 czerwca głód piłki u futbolowych fanów powinien zostać w pełni zaspokojony. Do boju ruszą cztery zespoły z grupy D oraz dwa z grupy E.

Euro 2020. Anglia, Chorwacja, Czechy, Szkocja zagrają w grupie D

Jako pierwsi zmierzą się ze sobą nasi grupowi rywale, to jest Szwecja oraz Słowacja, a wytypowanie kto w tym starciu będzie górą, należy do zadań arcytrudnych. Jedni przecież zatrzymali Hiszpanię (0:0), drudzy zaś pokazali, że nie należy ich uznawać za outsiderów i wygrali z Polską 2:1. Mimo wszystko jednak większe szanse daje się podopiecznym Janne Anderssona, którzy w tym starciu nie będą musieli aż tak bardzo skupiać się na obronie. Z naszymi południowymi sąsiadami na przykład Alexander Isak czy Emil Forsberg będą mieli większe pole do ofensywnych popisów.

Za pierwszy mecz musi natomiast zrehabilitować się Chorwacja. Zespół Zlatko Dalicia w pierwszej kolejce fazy grupowej przegrał 0:1, ale ten wynik nieco zaciemnia obraz spotkania. Owszem, kilka akcji Modrić z partnerami też zrobili, jednak długimi fragmentami byli wręcz bezradni wobec Synów Albionu. Mimo upatrywania w Chorwacji czarnego konia turnieju drużyna ta została sprowadzona na ziemię. Czy to samo zrobią Czesi?

Euro 2020. Kiedy mecze?

Do niemal bratobójczego starcia 18 czerwca dojdzie w Londynie, gdzie wspomniana Anglia zagra ze Szkocją. Ekipa Steve’a Clarka kiepsko zaczęła turniej, bo od porażki 0:2 z Czechami, ale teraz o dobry rezultat będzie jeszcze trudniej. Mimo nieskuteczności, jaka momentami musiała drażnić Garetha Southgate’a, to zdecydowanie jego zespół jawi się jako faworyt tego starcia. Nie bez powodu Anglię typuje się do zajęcia czołowych miejsc nie tylko w grupie D, lecz w całym turnieju.

Kiedy i gdzie 18 czerwca oglądać mecze Euro 2020?

Wszystkie trzy spotkania zostaną rozegrane 18 czerwca. Szwecja zmierzy się ze Słowacją o Petersburgu o godzinie 15:00, Chorwacja z Czechami w Glasgow o 18:00, a Anglicy podejmą Szkotów o 21 w Londynie. Wszystkie mecze będzie można obejrzeć na antenach TVP 1, TVP 2, TVP Sport i w serwisie sport.tvp.pl

