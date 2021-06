Szwecja i Słowacja powalczą o awans do fazy pucharowej Euro 2020. Kiedy mecz i gdzie transmisja?

Drużyny Szwecji i Słowacji zmierzą się ze sobą na neutralnym terenie w Petersburgu w ramach grupy E. Rozstrzygnięcie będzie więc w pełni zależało od czynnika sportowego. Jeśli drużyna Stefana Tarkovicia znów zwycięży, będzie praktycznie pewna awansu do kolejnej fazy turnieju.

Kiedy mecz Szwecja – Słowacja na Euro 2020?

Zanim jednak to się stanie, Słowacy będą musieli sforsować szwedzki mur, co nie jest takie proste. Ostatnio przekonali się o tym Hiszpanie, którzy niby w pełni dominowali nad zespołem Trzech Koron, ale ostatecznie tylko zremisowali z nim 0:0. Podopieczni Janne Anderssona słusznie okopali się w swoich zasiekach obronnych, chociaż prawda jest też taka, że Hiszpania zmarnowała kilka naprawdę dobrych sytuacji do zdobycia bramki.

O sile Słowacji natomiast przekonała się reprezentacja Polski. Południowi sąsiedzi pokonali nas 2:1, mimo że wcale nie wykorzystali ku temu jakichś wymyślnych środków. W prostocie tkwiła ich siła, czyli w kontrach oraz stałych fragmentach. Coś, co było atutem Szwecji w pierwszym spotkaniu, teraz może ich zgubić, o ile nie zachowają odpowiedniej koncentracji.

Szwecja – Słowacja. O której transmisja i relacja na żywo?

Mecz Szwecja – Słowacja odbędzie się w Petersburgu, a obie drużyny staną w szranki o godzinie 15:00. Ich starcie będzie można śledzić dzięki relacji na żywo, która pojawi się na wprost.pl. Ponadto transmisję z meczu przeprowadzą TVP 1, TVP Sport i portal sport.tvp.pl.

