„Polakom bardziej pomogłyby gwizdy niż brawa”. Jerzy Dudek ostro o kadrze i decyzji Paulo Sousy

Pierwszy mecz reprezentacji Polski na Euro 2020 był skrajnie rozczarowujący. Grzegorz Krychowiak na konferencji prasowej powiedział nawet, że nie oczekuje teraz, iż ktokolwiek będzie w tę drużynę wierzył, bo tylko dobrym wynikiem z Hiszpanią Polacy będą w stanie zmyć plamę. Jerzy Dudek, ekspert Przeglądu Sportowego, idzie jednak dalej – według niego Biało-Czerwoni nie zasłużyli na wsparcie od kibiców, lecz ostry wyraz krytyki.

Były bramkarz Liverpoolu i Realu Madryt odniósł się do tej kwestii na łamach portalu sportowefakty.wp.pl.

Jerzy Dudek: reprezentacji Polski przydałyby się gwizdy

– Chłopcy dostali zimny prysznic, a potem kibice przywitali ich w Gdańsku brawami. Myślę, że bardziej pomogłyby gwizdy, wtedy dodatkowo by się zmobilizowali. Czasem potrzebujemy kopa w tyłek, żeby się obudzić. Mam wrażenie, że drużyna trochę została zagłaskana i to wszystko jest za miękkie. Te wypowiedzi Szczęsnego, że to najlepsze zgrupowanie w reprezentacji Polski… Świetny trener, świetna atmosfera, wszystko pięknie… Z perspektywy Sousy korzystniej byłoby zarządzać jakimś małym konfliktem, by pobudzić zespół. A tak jesteśmy pod ścianą i gramy z Hiszpanią, z którą będziemy mocno cierpieć – stwierdził Dudek.

Ponadto legendarny golkiper odniósł się też do osoby Wojciecha Szczęsnego w kwestii jego winy przy golu samobójczym oraz decyzji Paulo Sousy co do niego. Ekspert stwierdził, że zawodnik Juventusu nie popełnił błędu w ustawieniu, ale źle interweniował. Gdyby zrobił to nogą, mógłby zareagować szybciej, niż w chwili, gdy próbował bronić ręką. Ten ułamek sekundy sprawił, że potem został autorem bramki samobójczej, zamiast wybić futbolówkę na aut bramkowy.

Jerzy Dudek: Paulo Sousa popełnił kardynalny błąd

Dudkowi nie podoba się również fakt, iż Paulo Sousa od samego początku mianował Szczęsnego „jedynką” w bramce reprezentacji Polski. Według niego poprzedni model, gdzie golkiperami nieustannie rotowano, był korzystniejszy z punktu widzenia rywalizacji sportowej.

– Bramkarz powinien czuć, że jest pierwszym wyborem, ale nie może usłyszeć od trenera konkretnej deklaracji. Gdy selekcjoner ogłosił Wojtka numerem jeden, zburzył zdrową rywalizację. Szczęsny dowiedział się, że będzie bronił niezależnie od tego, co się wydarzy. To wpłynęło na niego negatywnie. Fabiański też ostatnio nie był taki zadziorny – zdiagnozował Dudek.

Wiadomo jednak, że na razie zmiany w między słupkami nie będzie, ponieważ Łukasz Fabiański doznał urazu tuż przed meczem Polski ze Słowacją i raczej nie zdąży wyleczyć się na spotkanie z Hiszpanią.

Czytaj też:

Euro 2020. Jakie mecze odbędą się 18 czerwca? Zapowiedź, terminarz i rozpiska spotkań