Euro 2020. Szwecja pokonuje Słowację. Jedna bramka w starciu rywali Polaków

Pierwsza połowa spotkania Szwecja – Słowacja mogła „uśpić” postronnego kibica, ponieważ obie ekipy nie kwapiły się z rozgrywaniem akcji. Więcej sytuacji bramkowych widzieliśmy w drugiej odsłonie meczu, kiedy to reprezentacja Trzech Koron zaczęła naciskać rywali. To w końcu przyniosło efekt. Zapraszamy do prześledzenia relacji na żywo z tego starcia.

Koniec! Szwecja wygrywa ze Słowacją i inkasuje trzy punkty! 90. min. +5 Nic nie wyszło Słowakom z tej akcji. Olsen zacznie od bramki. 90. min. +4 W szesnastkę rywali wbiegł nawet Dubravka, ale Słowakom nie udało się stworzyć zagrożenia. 90. min. +4 Słowacy próbują wyrównać. Teraz udało im się wywalczyć rzut rożny. 90. min. +3 Zmiana u Szwedów. Schodzi Forsberg, za niego na murawę wbiega Krafth. 90. min. +2 Kucka faulował Lindelofa w polu karnym Szwedów. Olsen zacznie od rzutu wolnego. 90. min. +2 Rzut rożny dla Słowaków. 90. min.+1 Bengtsson walczył przy linii bocznej, ale faulował. Słowacy zaczną od rzutu wolnego. 90. min. Szwedzi oddalają zagrożenie od własnej bramki. Tymczasem sędzia doliczył 5 minut. 90. min. Forsberg ruszył lewym skrzydłem, po czym stracił piłkę i sfaulował Kuckę. Rzut wolny dla Słowaków. 89. min. Szwedzi szukają drugiej bramki. Isak znowu stracił piłkę, chociaż mógł wcześniej odegrać do kolegi. 88. min. Zmiana u Szwedów. Schodzi Ekdal, za niego Svensson. 87. min. Weiss ukarany żółtą kartką za faul na rywalu. 86. min. Słowacy próbują swoich sił w ataku pozycyjnym. 85. min. Augustinsson dogrywał z lewego skrzydła w pole karne, jednak nie było tam żadnego z jego kolegów. 85. min. Do końca spotkania zostało kilka minut. Czy Słowakom uda się wyrównać? 84. min. Gorąco w polu karnym Szwedów! Weiss jednak na spalonym. 83. min. Centra z rzutu karnego nie wystraszyła Słowaków. Teraz to oni wychodzą z akcją. 82. min. Isak znowu indywidualnie, ale w kluczowym momencie w polu karnym nie podał do kolegów, przez co Szwedzi wywalczyli tylko rzut rożny. 81. min. Teraz to Duda faulowany w środkowej strefie. Rzut wolny dla Słowaków. 80. min. Duda ukarany żółtą kartką za faul na rywalu. 80. min. Zszedł Hamsik, za niego Benes. 78. min. Bramka dla Szwedów mocno komplikuje sytuację Polaków. W przypadku ich wygranej oraz porażki Biało-Czerwonych z Hiszpanią, stracimy szansę na awans z grupy. 77. min. Forsberg pewnie pokonuje Dubravkę. 1:0 dla Szwecji! 75. min. Rzut karny dla Szwedów! Dubravka faulował wychodzącego sam na sam Isaka. 75. min. Szwedzi mają apetyt na otwarcie wyniku. Teraz konstruują atak pozycyjny. 74. min. Moment spokojniejszej gry. Obie drużyny są już wyraźnie zmęczone. 72. min. Isak! Ależ świetna akcja Szweda! Indywidualnie przedarł się w pole karne rywali, ogrywając po drodze kilku Słowaków, oddał strzał z lewego narożnika boiska, ale niecelnie. 71. min. Kontra Słowaków. Hamsik do Dudy, a ten zwolnił akcję. 70. min. Koscelnik ruszył z piłką do przodu i próbował wymusić faul, jednak bezskutecznie. 69. min. Słowacy wciąż przy piłce. Ich rywale z kolei wychodzą wysokim pressingiem. 68. min. Słowacy odzyskują piłkę. Chwila wytchnienia dla bloku defensywnego. 67. min. Isak! Snajper Realu Sociedad dostał podanie w pole karne i uderzył głową, jednak nad poprzeczką. 66. min. Zobaczymy, czy te zmiany wniosą powiew świeżości w grę. Póki co przy piłce Szwedzi. 65. min. Zmiana także u Słowaków. Schodzi Pekarik, za niego Haraslin. 64. min. Podwójna zmiana u Szwedów. Schodzi Olsson, za niego Claesson. Zmiana również w ataku. Quaison za Berga. 63. min. Larsson dostał podanie w polu karnym, ale arbiter dopatrzył się spalonego. 62. min. Forsberg centrował, ale dobrze wybja Hubocan. 61. min. Forsberg do Isaka, ten uderzył zza pola karnego, ale zablokował jeden ze Słowaków. Rzut rożny dla Szwedów. 60. min. Danielson blisko strzelenia bramki. Isak zgrał piłkę głową na głowę gracza Dalian FC, a ten uderzył ponad poprzeczką. 59. min. Dubravka! Teraz to on popisał się intuicyjną obroną po strzale głową Augustinssona. Szwedzi zaczną od rzutu rożnego. 58. min. Olsen! Dośrodkowanie z rzutu wolnego, Kucka uderza z pierwszej piłki i świetnie broni szwedzki bramkarz! Sędzia po chwili odgwizdał spalonego. 57. min. Mak faulowany na połowie Szwedów. 57. min. Forsberg indywidualnie, próbował dogrywać w pole karne do kolegów, ale wybijają rywale. 56. min. Słowacy przejęli i po kilku sekundach znowu stracili piłkę. Szwedzi znowu próbują sił w ofensywie. 56. min. Szwedzi przejmują piłkę i teraz to oni rozpędzają atak. 55. min. Słowacy uspokajają grę. Na boisku znowu niewiele się dzieje. 54. min. Podopieczni Pavla Hapala w ataku pozycyjnym. 53. min. Forsberg miękko zagrał do wbiegającego w pole karne Isaka. Gracz Realu Sociedad z problemami, ale przyjął piłkę. Po chwili jednak ją stracił. 52. min. Isak do Augustinsson, ten dogrywał z lewego skrzydła. Wybijają Słowacy. 51. min. Forsberg upadł po starciu z rywalem, jednak sędzia nie dopatrzył się faulu. 50. min. Duda! Słowak ograł Berga i uderzył zza pola karnego, jednak nad poprzeczką. 50. min. Mak pociągnął akcję Słowaków, ale udało mu się wywalczyć jedynie rzut rożny. 49. min. Centra w pole karne, jednak Słowakom udało się oddalić zagrożenie. 48. min. Kolejny rzut rożny dla Szwedów. 48.min. Teraz to Słowacy przejmują inicjatywę i spokojnie wymieniają podania. 47.min. Forsberg przymierzył zza szesnastki, jednak mocno niecelnie. 46. min. Isak! Świetna okazja Szweda, ale jego strzał zablokowany. Wywalczył jednak rzut rożny. 46. min. Zaczęli Szwedzi, ale już po chwili stracili piłkę. 46. min. Zaczynamy! Za chwilę początek drugiej połowy spotkania. Oby była ciekawsza niż pierwsza. Koniec pierwszej połowy! Zapraszam po przerwie. 45. min. Hubocan pokazał się na lewym skrzydle, piłka trafiła do Hamsika, a ten płasko dogrywał przed bramkę. Tam jednak nie było żadnego z jego kolegów. 44. min. Kucka faulowany w środkowej strefie i Słowacy zaczną od rzutu wolnego. 43. min. Hamsik! Kapitan Słowaków dostał krótkie podanie od Dudy i uderzył z pierwszej piłki, ale daleko od bramki. 42. min. Słowacy coraz częściej zapuszczają się pod pole karne rywali. Teraz próbują lewym skrzydłem. 40. min. Forsberg faulował Koscelnika. Słowacy zaczną od rzutu wolnego. 39. min. Podopieczni Pavla Hapala w kolejnej akcji. Duda doszedł do podania w pole karne i na pamięć zagrał do Kucki, ale tam nie było jego kolegi. 38. min. Kucka próbował gry na jeden kontakt, ale szwedzkim defensorom udało się przejrzeć jego zamiary. Słowacy wciąż przy piłce. 38. min. Hamsik centrował na Skriniara, ten zgrał piłkę głową i po chwilowym zamieszaniu Szwedom udało się oddalić zagrożenie. 37. min. Dużo twardej walki przed polem karnym Szwedów. Mak wywalczył rzut rożny. 36. min. Słowacy przy piłce. Tymczasem do końca pierwszej połowy zostało niecałe 10 minut. 35. min. Hamsik doszedł do piłki zagranej w pole karne, ale dobrze wypychał go Danielson. Od bramki zacznie Olsen. 35. min. Słowacy przejęli piłkę w środkowej strefie i ruszyli z kontrą, ale przed szesnastką rywali zwolnili akcję. 34. min. Koscelnik przedzierał się prawym skrzydłem, ale w końcu stracił piłkę. 33. min. Faul Larssona w ataku. Słowacy zaczną od rzutu wolnego. 32. min. Szwedzi po raz kolejny w natarciu. Larsson z prawej flanki centruje, ale wybijają Słowacy. 31. min. Do centry doszedł Kucka, ale miał problem z opanowaniem piłki. Olsen zacznie od bramki. 31. min. Teraz rzut wolny dla Słowaków na połowie Szwedów. Szykuje się dośrodkowanie w pole karne. 30. min. Hamsik centrował w pole karne, do piłki dopadł Kucka, ale nic tego nie wyszło. Po chwili Duda zagrywał przed bramką i przytomnie wybili Szwedzi. 29. min. Teraz to Słowacy leniwie rozgrywają piłkę. Póki co spotkanie w Sankt Petersburgu jest mało porywające. 28. min. Zamieszanie w polu karnym Słowaków. Dubravka blokowany przez dwóch rywali, ale udało mu się sparować piłkę. 27. min. Słowakom udało się wyjść spod wysokiego pressingu i teraz to oni konstruują atak pozycyjny. 26. min. Augustinsson dogrywał z lewego skrydła, ale Larsson nie doszedł do piłki. 25. min. Szwedzi spokojnie wymieniają podania, zmuszając tym samym Słowaka do biegania za piłką. 23. min. Mak faulowany przez Olssona. Żółta kartka dla Szweda. 23. min. 