Euro 2020. Chorwacja i Czechy zmierzą się w grupie D Euro 2020. Kiedy transmisja i gdzie ją śledzić?

Reprezentacje Chorwacji oraz Czech zagrają ze sobą w ramach drugiej kolejki fazy grupowej Euro 2020. Czy podopiecznym Zlatko Dalicia uda się jeszcze nawiązać walkę o awans do dalszej fazy turnieju?

Czy Chorwacja pokona swoje demony i zatrzyma Schika?

W jego drużynie jest tyle gwiazd wielkiego formatu, że brak wyjścia z grupy byłby uznany w jego ojczyźnie za sportową katastrofę. Co prawda od dawna mówiło się o pewnych problemach w chorwackiej szatni, ale gracze o takich umiejętnościach powinni potrafić je przezwyciężyć. Jeśli masz w składzie Lukę Modricia, Mateo Kovacicia, Marcelo Brozovicia, Sime Vrsaljko czy Ivana Perisicia musisz potrafić bić się jak równy z równym z najlepszymi drużynami na Starym Kontynencie.

Czy Czechy do takich zespołów należą? Z całym szacunkiem – nie wydaje się, choć oczywiście zespołu Jaroslava Silhavy’ego lekceważyć nie należy. Potwierdził to w starciu ze Szkocją, pewnie wygranym 2:0. Zwłaszcza Patrika Schika Chorwaci powinni się obawiać, ponieważ jest to na tyle błyskotliwy zawodnik, że jednym nieoczywistym zagraniem może przesądzić o losach meczu. Tak, jak w pierwszej kolejce fazy grupowej Euro 2020, kiedy zdobył bramkę z połowy boiska.

Gdzie i kiedy obejrzeć mecz Chorwacja – Czechy?

Mecz Chorwacja – Czechy zostanie rozegrany 18 czerwca o godzinie 18:00 w Glasgow. Transmisja z tego starcia będzie dostępna na antenie TVP 2 oraz w serwisie sport.tvp.pl

