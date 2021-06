Rzecznik PZPN przed meczem z Hiszpanią: Morale w narodzie upadło

Mecz Polski z Hiszpanią już w sobotę 19 czerwca, a Biało-Czerwoni wybiegną na boisko o godz. 21. Dzień wcześniej Biało-Czerwoni polecieli do Sewilli, gdzie czeka ich ostatni trening przed starciem o punkty Euro 2020.

Jakub Kwiatkowski o nastawieniu kibiców

Po porażce ze Słowacją na reprezentantów spadła fala krytyki, a podekscytowanie kibiców występami Polaków wyraźnie opadło. Przed hotel, z którego wyjeżdżali piłkarze, przyszło kilkudziesięciu fanów. – Wiemy, jaki był wynik w Sankt Petersburgu, więc nie ma co się dziwić, że morale w narodzie upadło. Ta wiara jest o wiele mniejsza i widać to po tym, co się dzieje wokół hotelu – powiedział Jakub Kwiatkowski zgromadzonym przed budynkiem dziennikarzom.

Rzecznik PZPN dodał zarazem, że atmosfera w kadrze jest obecnie lepsza niż podczas mundialu w Rosji, kiedy to Polacy przegrali pierwszy mecz z Senegalem. – Piłkarze zgodnie podkreślają, że ta wiara jest większa niż była wtedy. Czeka nas bardzo trudny mecz, bo to bardzo wymagający rywal. Jedziemy tam, żeby wygrać, ale jak się mecz ułoży, to zobaczymy – podkreślił.

