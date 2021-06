Peszko rozmawiał z Lewandowskim. „Mam dobrą wiadomość dla kibiców”

Podczas meczów Euro 2020 w studio TVP pojawiają się eksperci, wśród których są również byli lub wciąż grający piłkarze. Wydarzenia boiskowe analizuje m.in. Sławomir Peszko, który odniósł się do przegranego meczu Polaków ze Słowacją. Zawodnik Wieczystej Kraków zdradził, że próbował skontaktować się z kapitanem kadry. – Po meczu napisałem SMS-a do Roberta, ale on nawet nie odpisał. Wiedziałem, że jest bardzo źle. Prawda jest taka, że krytyka do niego dociera, wie, co się dzieje dookoła – mówił.

Peszko wierzy w reprezentację Polski

Emocje po porażce z naszymi południowymi sąsiadami już opadły, a byłemu kadrowiczowi udało się w końcu porozmawiać z Lewandowskim. – Mam dobrą wiadomość dla kibiców. Rozmawiałem z Robertem – zaczął. Jak dodał, rozmowa ze snajperem Bayernu dała mu nadzieję przed starciem z Hiszpanią. – Mają jakiś plan na mecz, który będą chcieli zrealizować. Wierzę nadal w tę kadrę – zadeklarował.

Peszko opowiedział także o ostatnim meczu Polaków z Hiszpanią, który Biało-Czerwoni przegrali 0:6. Piłkarz pojawił się wówczas na boisku. – To było pożegnanie reprezentacji Hiszpanii z kibicami przed mundialem w RPA. Wtedy byli krytykowani i chcieli pokazać, że mogą coś osiągnąć w turnieju. Niestety to odbiło się na nas – stwierdził. Podkreślił przy tym, że spotkanie było trudne, ponieważ Polacy mieli problem nawet z przejęciem piłki.

Przypomnijmy, podopieczni Paulo Sousy zmierzą się z La Furia Roja już w sobotę 19 czerwca. Początek spotkania o godz. 21, a relację na żywo z tego spotkania przeprowadzimy na Wprost.pl.

