Euro 2020. Węgry – Francja. Mistrzowie świata w walce o awans

Węgrzy w losowaniu grup Euro 2020 mieli dużego pecha. Trafili na Francuzów, Portugalczyków i Niemców, przy których nikt nie dawał im szans na ugranie choćby jednego punktu. Madziarzy jednak już w pierwszym spotkaniu z aktualnymi mistrzami Europy udowodnili, że nie zamierzają odstawiać nogi. Aż do 84. minuty remisowali 0:0 i tylko ich zmęczenie oraz indywidualne przebłyski geniuszu Portugalczyków sprawiły, że ci ostatecznie wygrali 3:0.

Podopieczni Marco Rossiego w swoim drugim meczu turnieju zagrają z Francuzami, czyli aktualnymi mistrzami świata. Trójkolorowi są wymieniani wśród faworytów do końcowego mistrzostwa, a już ich pierwsze spotkanie grupowe pokazało, że takie opinie nie są przesadzone. Zawodnicy Didiera Deschampsa wprawdzie wygrali z Niemcami w skromnym stosunku 1:0, ale przez większość spotkania skutecznie odbierali rywalom chęć do gry i całkowicie kontrolowali przebieg meczu. Ewentualna wygrana z Węgrami znacznie przybliży ich do awansu do 1/8 finału.

Węgry i Francja w walce o punkty. Kiedy mecz?

Mecz Węgry – Francja rozpocznie się w sobotę 19 czerwca o godz. 15. Spotkanie zostanie rozegrane na stadionie im. Ferenca Puskasa w Budapeszcie, a transmisja będzie dostępna na antenach TVP 1 i TVP Sport oraz w serwisie sport.tvp.pl.

