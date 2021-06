Polacy zagrają z Hiszpanią na kartoflisku? Rzecznik PZPN: To dla nas handicap

Polacy już o godz. 21 w sobotę 19 czerwca zmierzą się z Hiszpanią, a mecz może okazać się kluczowy w walce o awans do 1/8 finału Euro 2020. Biało-Czerwoni zagrają w na stadionie La Cartuja w Sewilli, gdzie murawa pozostawia wiele do życzenia. – Ostatni raz graliśmy na kartoflisku w Gdańsku z Włochami i było 0:0. Granie na kartoflisku z taką drużyną jak Hiszpania to dla nas handicap – stwierdził Jakub Kwiatkowski.

Rzecznik PZPN zaznaczył, że podopieczni Paulo Sousy nie będą narzekać na stan murawy. – Kiedy boisko jest złe i nawierzchnia nie jest równa, a gra się z rywalem, który technicznie gra piłką, to bardziej to im przeszkadza niż drugiej ekipie, która jest nastawiona na obronę – zauważył.

To już nie ta Hiszpania?

Jak dodał Kwiatkowski, Hiszpania nie jest już tą drużyną, która zachwycała w latach 2008-2012, chociaż wciąż ma w swoich szeregach bardzo dobrych piłkarzy. – Jakość jaką prezentują ci zawodnicy jest na najwyższym poziomie, ale widzieliśmy w meczu ze Szwecją, że można im się przeciwstawić. Trzeba mieć też dużo szczęścia – podkreślił.

