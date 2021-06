NA ŻYWO: Hiszpania – Polska. Biało-Czerwoni grają swój mecz o wszystko

77. min. Lewandowski wyszedł z kontrą, podał do Frankowskiego, ale ten nie zdołał wykonać piłki zwrotnej. Nie ma nawet rzutu rożnego. 76. min. Hiszpanie próbują prawym skrzydłem. Ale już przerzut na lewą stronę. 75. min. Kwadrans do końca spotkania. Hiszpanie grają piłkę po obwodzie. Polacy uważnie w defensywie. 74. min. Hiszpanie mają aut blisko swojego pola karnego. Polacy wysoko w obronie. La Roja rusza do ataku. 73. min. Dośrodkowanie Llorente, strzał głową Ferrana Torresa na szczęście niecelny. 71. min. Rzut wolny z prawej strony pola karnego Polaków. Dośrodkowuje Sarabia i piąstkuje Szczęsny. 70. min. Od bramki zaczyna Szczęsny. Przy piłce od razu Hiszpanie. Na boisko wraca Bednarek, jest w stanie kontynuować grę. 69. min. Zamieszanie w polu karnym reprezentacji Polski. Z murawy nie podnosi się Bednarek. Potrzebna pomoc medyków. 67. min. Polska: Schodzi Karol Świderski, na jego miejsce Przemysław Frankowski.

Hiszpania: Schodzi Gerrard Moreno i Koke. Za nich na boisku Fabian Ruiz i Pablo Sarabia. 67. min. Mamy nadal piłkę. Aut dla Polaków. Chwilę później przerwana gra – fauluje Lewandowski. 66. min. Rzut wolny dla Polaków. Zaczyna Szczęsny. Hiszpanom się spieszy. 65. min. Hiszpanie już z piłką na prawej stronie. Strzał Moraty, broni Szczęsny i rzut rożny dla podopiecznych Enrique. 64. min. La Roja atakuje. Lewe skrzydło dośrodkowanie Alby, ale dobrze blokuje Jóźwiak. 63. min. Hiszpanie przy piłce. Przerzut na prawą stronę, dośrodkowanie wyjaśnione przez Polaków. 62. min. Hiszpania: Ferran Torres za Daniego Olmo 60. min. Trzeba uspokoić grę. W międzyczasie na boisko wszedł Kacper Kozłowski. Zastąpił Klicha, który miał na koncie już żółtą kartkę. 58. min. Do dobitki nabiegał Morata, ale nie trafił w bramkę. 58. min. Karny dla Hiszpanii.... Gerard Moreno podchodzi do rzutu karnego NIE MA BRAMKI! 55. min. VAR sprawdza potencjalny rzut karny dla Hiszpanów. 54. min. Wspaniałe dośrodkowanie Jóźwiaka. Lewandowski wykorzystuje to perfekcyjnie i kieruje piłkę głową do siatki! 54. min. GOL GOL GOL!!!! Wyrównujemy z Hiszpanią! ROBERT LEWANDOWSKI 52. min. Hiszpanie rozpędzeni. Przejmuje piłkę Bereszyński, ale niestety natychmiast ją traci. 51. min. Moder agresywnie fauluje w środku pola, ale skończyło się tylko na słownym upomnieniu. 50. min. Faul Moraty. Polacy w rozegraniu, ale nie są w stanie wyjść z akcją. 49. min. Polacy wysoko w obronie. Starają się przejąć piłkę już w środkowej strefie boiska. 48. min. Błąd Puchacza i La Roja ponownie przy piłce. 47. min. Faul w środku pola. Zaczną Hiszpanie od rzutu wolnego. 46. min. Czas na drugą połowę. Rozpoczynają Hiszpanie. 45+1 min. Rzut rożny dla Hiszpanii. Nic z niego nie wynika. Koniec pierwszej części spotkania. Wracamy do meczu za 15 minut. 45. min. Moreno po dośrodkowaniu trafia w boczną siatkę bramki Szczęsnego. 44. min. Dośrodkowanie Modera, ale piłka wybita przez Moratę 42. min. ALEŻ SYTUACJA POLAKÓW. Świderski świetnie strzela sprzed pola w słupek, piłkę mógł dobić Lewandowski, ale uderza prosto w bramkarza. Mamy rzut rożny. 41. min. Polacy lekko gubią się w obronie, ale nie przynosi to żadnych konsekwencji. Rozpoczyna Szczęsny, ale już przy piłce Hiszpanie. 40. min. Hiszpanie mają ponad 70% posiadania piłki. 39. min. Lekko ponad pięć minut do zakończenia pierwszej połowy. 38. min. Dośrodkowanie z lewej strony boiska, zamieszanie w naszym polu karnym. Niebezpieczeństwo na chwile zażegnane. 37. min. Alvaro Morata wywalczył rzut rożny dla Hiszpanów. 36. min. Żółta kartka dla Mateusza Klicha. 35. min. Lewandowski dośrodkowuje do Świderskiego, ale ten z trudnej pozycji nie trafia w bramkę. 34. min. Moreno strzela i piłka na szczęście przelatuje obok prawego słupka bramki Wojciecha Szczęsnego. 33. min. Rzut wolny dla Hiszpanii tuż przed polem karnym Polkaów. 31. min. Piotr Zieliński na pozycji spalonej. Hiszpanie rozpoczynają z rzutu wolnego. 30. min. Musimy gonić wynik. Od bramki rozpoczyna Szczęsny. Dalekie wybicie bramkarza. 28. min. Hiszpanie rozgrywają piłkę, ale Moreno fauluje w ataku. Zaczynamy spod naszej bramki. 26. min. Niestety tracimy bramkę. Wydawało się, że był spalony, ale... nie ma. Przegrywamy z Hiszpanią 0:1. 24. min. Rzut z autu dla Hiszpanii. Wymieniają podania na 30 metrze. Puchacz przejął piłkę, ale się potknął i ponownie przy futbolówce La Roja. 23. min. Akcja kombinacyjna Polaków przerwana przez Llorente. Hiszpanie ruszają na bramkę Szczęsnego, ale nie spieszą się z rozegraniem. 22. min. Hiszpanie rozgrywają piłkę po obwodzie. Polacy przejmują i dają się sfaulować na połowie hiszpańskiej. 21. min. Po kornerze Szczęsny łapie piłkę w ręce. Przy piłce Polacy. Klich dośrodkowuje do Świderskiego, ale ten nie zdążył do piłki. 20. min. Zamieszanie w polu karnym Polaków i czeka nas rzut rożny numer trzy dla La Roja. 18. min. Kolejny korner dla Hiszpanii. Znowu rozegrany krótko, bez dośrodkowania. Z kontrą rusza Robert Lewandowski, ale Polak fauluje w ataku. 17. min. Rzut rożny dla Hiszpanii. Krótko rozpoczyna Olmo, dośrodkowanie Koke. Nic z tego nie wynika, ale ciągle podopieczni Enrique przy piłce. 16. min. Kontra Polaków. Złe podanie Zielińskiego do Jóźwiaka i La Roja odzyskuje piłkę. 15. min. Mateusz Klich podaje piłkę do przodu, ale nie znajduje ona adresata. Przy piłce Hiszpanie. 14. min. Lewandowski dostaje podanie prostopadłe górą, ale gubi piłkę. 13. min. Hiszpanie bardzo aktywni na prawej stronie boiska. Od bramki rozpoczyna Szczęsny. 11. min. Faul Mateusza Klicha. Polacy bardzo agresywnie w środkowej strefie boiska. Starają się zostawiać Hiszpanom jak najmniej miejsca do rozegrania piłki. 10. min. Strzał na bramkę Szczęsnego pewnie obroniony przez naszego bramkarza. 9. min. Podanie prostopadłe w pole karne Polaków. Wybija piłkę jeden z naszych obrońców. 8. min. Hiszpanie zaczynają od bramki. Polacy są wysoko ustawieni w obronie. 6. min. Strzał Mateusza Klicha. Niestety niecelny. 6. min. Świetny odbiór w wykonaniu Zielińskiego. Polska przy piłce. 5. min. Faul na Lewandowskim w środku pola 4. min. Biało-Czerwoni agresywni w obronie. To procentuje – kolejny odbiór w wykonaniu Polaków. 3. min. Hiszpanie rozpoczynają budowę swojego posiadania piłki. 2. min. Piotr Zieliński wywraca się w polu karnym, ale sędzia nie wskazuje na „11”. 2. min. Hiszpania rozpoczyna mecz od wysokiego pressingu. Biało-Czerwoni ciągle przy piłce. 1. min. Mamy pierwszy gwizdek! Zaczynają Polacy 20:54 Zawodnicy wychodzą na boisko. Czekamy na hymny obu państw. 20:50 Zaczynamy za dziesięć minut 20:40 20 minut do pierwszego gwizdka! 20:25 Na ulicach Sewilli czuć klimat Euro 2020

twitter.com 21:17 W takim składzie wystąpi La Roja:

twitter.com 20:14 W takim składzie wyjdziemy na Hiszpanię:

twitter.com 20:12 Witamy w relacji na żywo z meczu Hiszpania – Polska. Biało-Czerwoni grają dzisiaj o pozostanie w grze na Euro 2020. Zapraszamy do śledzenia reprezentacyjnych emocji na naszej stronie. Ruszamy o 21!

Mecz Hiszpania – Polska będzie kluczowy dla Biało-Czerwonych, którzy już po drugiej kolejce spotkań mogą pożegnać się z Euro 2020. Po porażce ze Słowacją Polacy nie mają już miejsca na pomyłki. Mecz z Hiszpanią może okazać się decydujący, a ewentualna porażka będzie oznaczała dla Polaków pożegnanie się z Euro 2020. Biorąc pod uwagę fakt, że w trakcie poprzedniego turnieju Biało-Czerwoni dotarli aż do ćwierćfinału, odpadnięcie na tym etapie rozgrywek byłoby rozczarowujące zarówno dla kibiców, jak i samych piłkarzy.

Hiszpania – Polska. Mecz o wszystko

Polacy muszą zremisować lub wygrać z Hiszpanią, by wciąż liczyć się w walce o 1/8 finału mistrzostw Europy. W przypadku remisu Biało-Czerwoni będą musieli wygrać ze Szwecją, która w swoim pierwszym meczu turnieju również zremisowała z La Furia Roja. Przypomnijmy, wówczas padł wynik 0:0, a hiszpańskie media nie pozostawiły suchej nitki na Alvaro Moracie, na którym miał spoczywać ciężar za zdobywanie bramek. Snajper Juventusu wyraźnie zawiódł, a mecz z Polakami ma być dla niego okazją na przełamanie.